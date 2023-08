Lacoste voegt ondermode voor dames toe aan assortiment

Lacoste voegt ondermode voor dames toe aan haar assortiment en lanceert daarmee haar eerste ondermodecollectie voor dames, zo maakt het modemerk bekend in een persbericht. De collectie is voor vrouwen die mode en sport willen combineren.

De ondermode sectie is veelzijdig, essentieel en bevat vier stijlen. In totaal telt het vijftig items die de stijl van Lacoste representeren, zo is te lezen. De Heritage-collectie is voor de sportieve vrouw die gaat voor mode en comfort. Zo is de beroemde groene kleur terug te vinden en worden er opnieuw associaties gemaakt met tennis. De collectie bevat sets die aan moeten voelen als een tweede huid. Ieder stuk heeft vintage grafische afwerkingen.

De merkcollectie is voorzien van een moderne pasvorm en is verkrijgbaar in ‘trendy’ kleuren en voorzien van een subtiel logo. Deze collectie richt zich meer op de jongere generatie, aldus Lacoste in het persbericht. Dan is er nog de Essential-collectie die triangle-beha’s zonder beugels en met een diepe V-hals bevat. De beha’s zijn verkrijgbaar in het zwart, roze en grijs. De Signature-collectie bevat items met mini Lacoste-logo’s in een allover-print.

De ondermode sectie wordt ook nog eens aangevuld met loungewear, zoals hoodies, joggingbroeken, t-shirts en pyjama’s.

Lacoste lanceert ondermodecollectie voor dames. Credits: Lacoste

