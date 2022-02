LaDress lanceert pak voor vrouwen én mannen

LaDress maakt, voorlopig eenmalig, een uitstap naar mannenmode, zo blijkt uit een persbericht. Het merk lanceert namelijk een ‘mannenpak’. “Of nou ja, wat men verstaat onder een mannenpak dan.”

In de collectie van LaDress ontbrak tot nu toe altijd het klassieke pak. “Alhoewel LaDress inmiddels alweer een tijd met succes pakken voor vrouwen maakt, ontbrak het klassieke mannenpak in de LaDress collectie.” De reden hierachter: “Het klassieke mannenpak, met smalle broek en brede schouders, valt vaak niet mooi op een vrouwenlichaam; want veel vrouwen hebben in de praktijk meer heup en minder schouder. Uiteraard is daar een oplossing voor door een specifiek vrouwenpak te maken, maar zou het niet mooi zijn om een pak te hebben dat iedereen kan dragen die zich ertoe aangetrokken voelt?”

Het ‘mannenpak’ dat geschikt is voor mannen én vrouwen, is uitgevoerd in het donkerblauw. Er is gebruik gemaakt van een combinatie van de patronen van het vrouwenpak en het herenkostuum. In het pak zit ook een beetje stretch. De prijs van het pak wordt in het persbericht niet genoemd. FashionUnited heeft deze opgevraagd.