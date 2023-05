Lagos Space Programme wint International Woolmark Prize 2023

Het Nigeriaanse merk Lagos Space Programme is de winnaar van de International Woolmark Prize, een prestigieuze modeprijs die draait om de verwerking van merinowol. Dat maakt de organisatie bekend op Instagram. Het Deense breiwerkmerk A. Roege Hove eindigt op de tweede plaats en krijgt de Karl Lagerfeld Award for Innovation.

Oprichter Adeju Thompson van Lagos Space Programme, die de voornaamwoorden hen/hun gebruikt, nam maandagavond de hoofdprijs in ontvangst in Parijs. Hun merk wil het imago van Afrikaanse mode verbeteren met ontwerpen die verwijzen naar queer-identiteit en naar tradities van het Yoruba-volk, een van de grootste etnische groepen van West-Afrika.

Naast mentorschap en de kans om ingekocht te worden door een aantal grote winkels, wint Thompson ook prijzengeld van 200.000 Australische dollars (ongeveer 129.000 euro). Volgens de ontwerper mist Nigeria dit soort prijzen en kan het land het goed gebruiken, omdat het corrupt is en kampt met grote energietekorten.

Het geld wil Thompson investeren in het opschalen van de productiecapaciteit en in zonnepanelen, vertelt hun aan WWD. “Ons merk zit in Nigeria en de stroom is daar zo slecht geregeld, dat ik graag zonnepanelen wil installeren. Dan zijn we niet meer afhankelijk van het nationale elektriciteitsnetwerk."

Thompson is gekozen uit acht finalisten, die elk zes silhouetten moesten ontwerpen van merinowol, als onderdeel van een herfst-wintercollectie 2023 of als een aparte capsulecollectie. In de jury zaten onder andere Alaïa creative director Pieter Mulier, Alessandro Sartori, artistic director van Zegna en Marni creative director Francesco Risso.

Amalie Roege Hove van het merk A. Roege Hove, eindigt op de tweede plaats en krijgt prijzengeld van 100.000 Australische dollars (ongeveer 65.000 euro). Ze wil dit investeren in nieuwe machines voor haar studio en in het ontwikkelen van garens.