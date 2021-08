Laid back met HEYDUDE

De HEYDUDE levensstijl is meteen weer herkenbaar in de lente/zomer ’22 collectie. Nonchalante designs en luchtig draagcomfort voor het echte vakantiegevoel. Lichtgewicht materialen, duurzaamheid en een frisse blik op ontwerpen staan centraal. Laid back, weg uit de sleur van het drukke dagelijkse leven. Een HEYDUDE schoen vormt de basis voor een ultieme vakantielook

Natural comfort

De focus ligt op de iconische low-top mocs en lage instappers, voor zowel de heren- als damescollectie. Ook de kindercollectie is helemaal in overeenstemming met de modellen voor volwassenen. HEYDUDE schoenen hebben het concept van schoenontwerp en de productie teruggebracht naar de basis om de dagelijkse draagbaarheid opnieuw te definiëren, met innovatie als kernpunt. Zware, stijve delen en metalen zijn weggelaten. HEYDUDE voegt zijn eigen gepatenteerde EVA-zooltechnologie toe in combinatie met hoogwaardige lichtgewicht materialen. De voetbedjes zijn uitneembaar en gemaakt van traag schuim. Het resultaat is een bijzonder luchtig draagcomfort, zo natuurlijk dat het bijna blootvoets aanvoelt.

Vintage X Duurzaamheid

Het kleurenpalet voor zomer 2022 bestaat uit vintage pastelkleuren, lichte aardetinten en basiskleuren veelal in een gewassen look. De natuurlijke uitstraling van de schoenen wordt gecomplementeerd met gedurfde designelementen zoals exotische prints, speelse accenten of stoere afwerkingen.

Black Edition

Nieuw in de SS22 collectie voor Nederland is de speciale Black Edition lijn. Deze extra stoere lijn bestaat uit de typische HEYDUDE low-top mocs, trainers, instappers en stoere slipper modellen. De kleur zwart vormt de basis van deze lijn, maar wel met de HEYDUDE levensstijl in het achterhoofd.

Contact:

Wessel Witbreuk Accountmanager

Hooijer Groep BV

T + 31 (0)6 820 45 273

kirsten@hooijergroep.nl