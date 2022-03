LaLotti Belgian Fashion Creations breidt uit na 5 jaar en bouwt een nieuwe showroom in Torhout.

Lode Cnudde (48) is geen onbekende in de modewereld want hij was onder andere jarenlang Salesmanager voor het lifestylemerk Tommy Hilfiger en Verkoopsdirecteur bij het sportmerk Puma. “Vijf jaar geleden kwam een einde aan de samenwerking met mijn toenmalige werkgever en toen vatte ik het idee op, met steun van mijn echtgenote Pascale, om een eigen modelabel te starten." "In die tijd was het een hype om oversized gilets te dragen bij de dames maar deze waren enkel te verkrijgen bij de duurdere merken. Er was dus plaats in de markt om een me-too product te maken maar aan een veel competitievere prijs." "Met dit idee ben ik naar Italië gereden waar ik een fabrikant vond die geloofde in mijn concept. Van 5 kleuren liet ik 100 stuks maken zodat ik 500 gilets had, maar zonder bestellingen van klanten. Het was dus een risico want ik had nog geen stuk verkocht. Toen de gilets 4 weken later geleverd werden bij ons in de garage ben ik beginnen rondrijden in België met de gilets in de koffer. Ik voelde mij een kofferbakverkoper maar het heeft wel gewerkt."

LaLotti, eigendom van het merk.

Netwerk

“Ik mikte op het midden en hoog segment qua prijs, kwaliteit en distributie. Mijn kennis van het distributienetwerk kwam dus goed van pas. En het ging snel…twee à drie weken later waren alle gilets de deur uit. En nu staat LaLotti voor een totale damescollectie : shirts, kleedjes, hemden, vesten, jassen… LaLotti wordt nu verdeeld over 70 multibrandwinkels in België. In West-Vlaanderen hebben we een klantenstop. We proberen ons merk begeerlijk te houden door zeker geen overaanbod te creëren in verkoopskanalen. Dit beschermt onze huidige retailers alsook de begeerlijkheid van ons merk op langere termijn.

Naam

Hoe kom je aan de naam van het modelabel? In dit geval was het Pascale, mijn echtgenote, die de oplossing vond. Lode werd door haar en de kinderen Lot genoemd en gezien de oorsprong van LaLotti in Italie ligt vonden we LaLotti wel mooi klinken.

Hele gezin

“Heel ons gezin staat achter LaLotti”, zegt Lode. “Pascale en Joëlle zijn de creatievelingen. Zij zijn de stylisten. Doordat Pascale ook een dames - en herenzaak te Torhout heeft al meer dan 40 jaar bestaande, weten we heel goed wat er in de markt nodig is. Pascale werkte van haar 18de al bij haar ouders in de kledingzaak en vertaalt haar ervaring elke dag in onze collectie. Joëlle (22) volgde modeschool en kan dus haar toekomst verder uitbouwen. Ze is de rechterhand van haar mama en kiest alle collecties mee voor de winkel. Dit betekent dat ze dicht bij de markt staat en aan beide kanten van de tafel zit. Haar zus Racqelle (20) studeert psychologie en houdt zich binnen ons team bezig met de sociale media. En zo staat het hele gezin 200% achter Lalotti en is iedereen betrokken in zijn ding “

Bouwen op de Ringaert

Na 2 jaar op de baan te gaan met mijn camionetje, hadden we een showroom gemaakt in containerconcept bij ons thuis. Maar door de sterke groei de laatste jaren wordt onze collectie te groot en kunnen we het niet meer presenteren zoals we zelf willen. Het nieuwe gebouw op het bedrijventerrein De Ringaert zal 2 x 500 m2 zijn waar we al onze activiteiten kunnen centraliseren. We hebben genoeg showroomruimte en stockruimte voorzien want we hebben nog andere plannen voor de toekomst. In juli 2022 moet alles klaar zijn voor het nieuwe aankoopseizoen zomer 2023.”

Hele gezin, eigendom van het merk