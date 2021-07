Lancering 1e collectie van het nieuwe Vegan & Sustainable damesschoenen label A Perfect Jane & sneak preview van SS22

Een aantal weken geleden bezocht oprichtster Suzanne Harper de fabriek in Portugal om de eerste productie te volgen en zelf de kwaliteitscontrole te doen.

‘’Het was heel mooi om de mensen te ontmoeten die met passie en vakmanschap onze laarzen maken. Ik ben onder de indruk van de complexe processen die bij het maken van vegan schoenen komt kijken en hoeveel zorg onze fabriek hieraan besteed. Doordat onze ontwerpen en patronen uniek zijn, kost dit meer tijd om te produceren en vergt het absolute aandacht. Hierdoor liep de eerste productie helaas met een paar weken uit. Kwaliteit gaat boven kwantiteit en ik wacht liever iets langer op een levering die perfect is’’, aldus Harper.

Na ruim een jaar van ontwerpen en ontwikkeling zijn deze trendy laarzen voor FW21/22 nu te bewonderen bij een select aantal retailers in Nederland en ook te bestellen op de webshop www.aperfectjane.com

‘’Ik ben ongelofelijk trots op de diversiteit aan winkels waar A Perfect Jane te koop is, van prachtige damesboetiekjes waar duurzame kleding en schoenen verkocht worden, een vegan winkel in hartje Amsterdam, mooie schoenenwinkels in Groningen, maar ook een hippe nieuwe conceptstore in Breda. Deze retailers passen met hun missie en visie Perfect bij ons label en wat we willen uitstralen’’.

SS22

Harper gelooft er volledig in dat het gebruik van duurzame en plantaardige materialen in schoenen de toekomst is. Sterker nog, de nieuwe zomercollectie is bijna klaar en in deze collectie zie je de ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en het gebruik van plantaardig vegan leer nog meer terug. Voor de nieuwe collectie laat Harper zich vooral inspireren door het gebruik van natuurlijke kleuren en materialen, zoals bijvoorbeeld jute, een 100 % gerecyclede weave met prachtige rijke kleuren en een echte houten hak. Daarnaast worden er ook een aantal nieuwe modellen toegevoegd aan de zomercollectie, zoals bijvoorbeeld een laag model enkellaars en een trendy loafer. ‘’Cruelty-Free, Sustainable & Looking Great, dat is de missie van A Perfect Jane en wij hopen de komende jaren een mooie community van vegan fashion liefhebbers op te bouwen.

Hierbij een sneak peek van de nieuwe collectie: