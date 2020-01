Lancering ‘kledinglijn’ Famke Louise blijkt stunt voor anti bont-documentaire

Famke Louise zou op donderdagavond haar kledinglijn FL by Famke lanceren, maar niets bleek minder waar. Op de avond werd juist de documentaire ‘Bont Girl’ gelanceerd die Famke Louise maakte in samenwerking met Bont voor Dieren nadat ze in 2018 werd uitgeroepen tot Dom Bontje.

In december kondigde Famke Louise aan een kledinglijn te lanceren en de daarbij behorende documentaire ‘Fashion Girl’. De lijn en documentaire zouden gisteren in première gaan in de Westergasfabriek, maar tot het moment dat de documentaire startte had het aanwezige publiek geen idee, zo is te lezen in het persbericht. Famke Louise werd zelfs beklad met rode verf, de afgelopen dagen kondigde ze namelijk op haar Instagram aan een lijn met bont te lanceren waarop verontwaardigd werd gereageerd. De ‘activist’ bleek later Moranni te Winkel te zijn, de campagneleider van Bont voor Dieren, waar Famke samen de documentaire mee heeft gemaakt. De avond bleek uiteindelijk te gaan om de anti bont-documentaire ‘Bont Girl’.

“Ik had destijds totaal geen besef van het leed in de bontindustrie,” aldus de zangeres over het moment dat ze tot Dom Bontje werd uitgeroepen. Ze wilde met eigen ogen zien hoe de bont industrie in China in zijn werk gaat. Hiervoor was het nodig om het opzetten van een kledinglijn als dekmantel te gebruiken, aldus het persbericht.

“Het is meer dan geweldig dat wij dankzij deze documentaire op zo’n enorme grote schaal het publiek kunnen bereiken over de gruwelen van de bontindustrie. Het is ook heel dapper dat zij deze confronterende reis is aangegaan,” aldus waarnemend directeur van Bont voor Dieren Karen Soeters in het persbericht. “We bereiken hiermee niet alleen de Videolandkijkers, maar ook zo ontzettend veel jonge volgers van Famke Louise. Zij is voor veel jongeren een rolmodel. Doordat zij zich openlijk uitspreekt tegen bont, zullen jongeren minder snel bont kopen. Dit is weer een stap dichterbij een bontvrij Nederland.”

Beeld: ‘FL by Famke’