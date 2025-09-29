Landelijk platform moet kledingreparatie in Nederland stimuleren

Bijna de helft van de kapotte kleding in Nederland belandt jaarlijks in de prullenbak, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Milieu Centraal. Gemiddeld gingen de afgelopen 12 maanden elf kledingstukken per persoon kapot, terwijl 71 procent van de Nederlanders geen enkel kledingstuk professioneel liet repareren. Om dit te veranderen, lanceren Milieu Centraal en Heel Nederland Repareert een landelijk platform waarmee consumenten eenvoudig een kleermaker in de buurt kunnen vinden.

“Door drempels weg te nemen, te laten zien wáár je terechtkunt, hoe makkelijk het is en hoe mooi het resultaat is, stimuleren we mensen om hun kleding vaker te repareren. Zo kan een enorm potentieel aan kapotte kleding een tweede leven krijgen. Er zijn dan minder grondstoffen nodig voor nieuwe kleding, er wordt minder CO₂ uitgestoten, én het resulteert in minder textielafval,” zegt Ika van de Pas, directeur Milieu Centraal, in een persbericht. Eerder onderzoek laat zien dat gerepareerde kleding in ongeveer driekwart van de gevallen voorkomt dat er een nieuw kledingstuk wordt gekocht.

Het platform biedt een interactieve textielreparatiekaart, inspirerende verhalen van reparateurs, tips en een agenda met workshops en evenementen. Op dit moment zijn er al 29 gemeenten aangesloten. “Reparatie is sinds de oertijd onderdeel van ons bestaan, maar is de laatste decennia naar de achtergrond verschoven. Met dit platform maken we van repareren weer de norm. Het is leerzaam, leuk én beter voor het milieu,” aldus Valerie Bos, initiatiefnemer van Heel Nederland Repareert.