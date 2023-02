Laurent Vergne: Een Frans modemerk in Amsterdam

Amsterdam – Na jaren van ervaring opdoen bij modehuizen als Hermes, Paul Smith en Sandro, maakt Laurent Vergne (35) nu zijn droom waar met een eigen label. Twee jaar geleden zag het herenmerk het levenslicht in Amsterdam, terwijl de kledingstukken voornamelijk een Franse signature kennen. Aan Fashion United vertelt Vergne over zijn inspiratie en ambities voor de toekomst.

Beeld: Laurent Vergne

Kun je jezelf introduceren?

“Ik groeide op in Den Haag in een groot, tweetalig gezin: mijn vader is Frans en mijn moeder Nederlands. Vooral mijn moeder zorgde er als docente Frans voor dat we onze roots niet uit het oog verloren. Ik was van jongs af aan geïnteresseerd in mode en begon op mijn achttiende bij een boutique. Ik vond het heerlijk om combinaties te maken en mijn baas merkte dat mijn enthousiasme aanstekelijk werkte bij klanten. Al snel mocht ik mee naar Parijs en Milaan om kleding in te kopen. Zo ontwikkelde ik mijn belangstelling voor stoffen en kleuren verder. Daar ontstond de droom om ooit mijn eigen label op te richten. Een label dat Frans aandoet door de mooie stoffen en elegante pasvormen.”

Beeld: Laurent Vergne

Beeld: Laurent Vergne

Twee jaar geleden was het zo ver, hoe zou je Laurent Vergne omschrijven?

“Het is een herenlabel geworden met mooie essentials die iedereen goed staan: ze zijn toegankelijk en toch bijzonder. Ik vind het belangrijk dat de stukken betaalbaar, tijdloos en goed met elkaar te combineren zijn. Zo kunnen mannen een mooie garderobe opbouwen die een positieve invloed op hun zelfvertrouwen heeft. Ik merk dat als ik mij goed voel, ik me anders gedraag en mensen mij serieuzer nemen. Dat gun je iedereen dus dat wil ik mogelijk maken met mijn kleding. Daarom verwerk ik bijvoorbeeld in veel stukken een quote die mij inspireert, zoals ‘The only way to predict your future is to create it’. Kijk even naar de binnenkant van je jasje voor je een sollicitatiegesprek binnenloopt; zeker weten dat je zelfverzekerd binnenstapt.”

Wat zijn je ambities met het label?

“Op dit moment is het merk te vinden via de webshop, het Belgische warenhuis INNO en andere online platformen. Vorig jaar opende ik twee succesvolle pop-up stores en ik oriënteer mij op een volgende. De hele collectie is nu te zien in een showroom op de Zuidas. Mijn ambitie is om te groeien naar tien verkooppunten. Online, maar ik geloof erg in de kracht van retail dus ik richt mij in de toekomst ook op winkels en shop-in-shops. Naast het merk, is mijn streven ook om de Laurent Vergne Foundation verder uit te bouwen. Het doel daarmee is initiatieven ondersteunen die jongeren uit moeilijke situaties coacht en ondersteunt. Uit eigen ervaring en overtuiging weet ik dat iedereen een talent heeft; ongeacht iemands achtergrond of persoonlijke situatie.”