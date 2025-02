Lazamani viert vakmanschap met de FW25-collectie ‘Let’s Celebrate’

De Herfst/Winter 2025-collectie van Lazamani staat in het teken van een feestelijke ode aan schoenambacht. Onder het thema ‘Let’s celebrate!’ brengt het Nederlandse merk een collectie die vakmanschap en verfijnd handwerk viert. Met Hooijer Footwear als drijvende kracht achter de distributie, biedt Lazamani een aanbod dat zowel modieus als commercieel sterk is. De FW25-collectie combineert rijke materialen, doordachte details en een speelse mix & match-mentaliteit, perfect voor de moderne vrouw die waarde hecht aan kwaliteit en veelzijdigheid.

Inspiratie: luxe in kleur en materiaal

Voor deze collectie haalde Lazamani inspiratie uit momenten van geluk en ontspanning. Een belangrijk kleurthema is Merlot, een diepe, warme rode tint die verwijst naar de rijke kleur van wijn. Daarnaast speelt donkergoud in metallic leer een prominente rol, een nuance die perfect te combineren is met Mocha Mousse, dé trendkleur van 2025. De collectie ademt luxe en raffinement, waarbij de kleuren en materialen subtiel verwijzen naar tijdloze elegantie en hedendaagse trends.

FW25 Credits: Lazamani

Mix & match: veelzijdigheid als kernwaarde

De Lazamani-vrouw is modebewust en houdt van variatie in haar stijl. Om haar daarin te ondersteunen, introduceert de FW25-collectie laarzen met afneembare bandjes – één laars, twee looks. Hiermee biedt Lazamani flexibiliteit en veelzijdigheid in styling, van casual overdag tot sophisticated in de avond. De collectie richt zich op de vrouw die haar schoenen wil aanpassen aan haar dagelijkse ritme en persoonlijke smaak.

Materialen en silhouetten: dierlijke inspiratie en de Sara boot

De invloed van dierlijke texturen is duidelijk zichtbaar in de collectie. Van luipaardprints in suède tot koeienprints in hair-on leather en leer met diverse slangentexturen, Lazamani kiest voor materialen die niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar ook een luxueuze tactiele ervaring bieden. Zacht leer staat centraal, omdat het merk het belangrijk vindt dat de klant de kwaliteit voelt en met trots draagt.

Een van de absolute blikvangers van de collectie is de Sara boot: een suède laars met luipaardprint en een rood gepoetste zool. Deze statement piece onderstreept de unieke mix van commerciële aantrekkingskracht en Lazamani’s kenmerkende twist. De collecties van Lazamani worden ontwikkeld met een sterke prijs-kwaliteitverhouding, waardoor ze een aantrekkelijke keuze zijn voor retailers die op zoek zijn naar modieuze, maar toegankelijke schoenen.

FW25 Credits: Lazamani

FW25 Credits: Lazamani

Persoonlijke ondersteuning en merkbeleving

Lazamani staat niet alleen voor stijl, maar ook voor sterke relaties met retailers en leveranciers. Het merk hanteert ‘friend’ als kernwaarde en ziet samenwerking als een vorm van vriendschap. Naast beschikbaar POS-materiaal zoals logoblokken, showcards en shoppers, biedt Lazamani maatwerk in merkondersteuning en gaat graag in gesprek over gepersonaliseerde promotionele mogelijkheden.

FW25 Credits: Lazamani

Vooruitblik op SS26

Terwijl de FW25-collectie zijn weg naar retailers vindt, werkt Lazamani al hard aan de collectie voor Voorjaar/Zomer 2026. Nieuwe zoolconstructies, innovatieve materialen en frisse kleurencombinaties worden ontwikkeld om zowel herkenbaar als vernieuwend te blijven. De komende seizoenen kunnen retailers dan ook blijven rekenen op een inspirerend en commercieel sterk aanbod van Lazamani.

Met een uitgebalanceerde mix van vakmanschap, modieuze veelzijdigheid en een scherpe prijs-kwaliteitverhouding biedt Lazamani’s FW25-collectie een essentiële toevoeging aan het winkelaanbod. Time to Celebrate!