LCF-afgestudeerde Pranav Sudhir wint Portugese prijs voor schoen- en accessoireontwerp

De Portugese schoenenvereniging (APICCAPS) benoemt, in samenwerking met het London College of Fashion, UAL, Pranav Sudhir van LCF tot winnaar van de tweede editie van de Portuguese Footwear and Accessories Design Award.

De prijs is in het leven geroepen om opkomend talent in zowel schoen- als accessoireontwerp te stimuleren. Sudhir, afgestudeerd aan BA (Hons) LCF Cordwainers Footwear, ontvangt de prijs als erkenning voor zijn ‘opvallende 3D-experimenten’. De jury prees ook ‘de zelfverzekerde manier waarop hij ideeën ontwikkelt door te maken, waardoor een natuurlijke flow ontstaat uit zijn materiaalmanipulatie’.

Als winnaar ontwikkelt Sudhir een collectie met leveranciers van APICCAPS. De samples worden in Portugal geproduceerd en hij krijgt de kans om zijn werk te presenteren tijdens toekomstige evenementen van de vereniging.

In een reactie op zijn overwinning zegt Sudhir: “Ik had verwacht na mijn afstuderen de zomer te moeten besteden aan het zoeken naar werk. Het is dan ook een ongelooflijk voorrecht om direct een collectie te kunnen ontwikkelen.”

“De mogelijkheid om samples te laten produceren en zichtbaarheid in de industrie te krijgen, is een enorme springplank voor mijn carrière.”

Yevheniia Mizevych - erewinnares van de Portuguese Footwear and Accessories Design Award Credits: APICCAPS

APICCAPS omschrijft het niveau van de inzendingen voor de prijs van dit jaar als ‘uitzonderlijk’. Mede-afgestudeerde Yevheniia Mizevych is benoemd tot erewinnares. De jury benadrukte herhaaldelijk dat haar werk sterk was. Het werd omschreven als ‘opvallend en visueel krachtig, maar toch geworteld in een esthetiek die geloofwaardig en draagbaar blijft’.

Cláudia Pinto, communicatiedirectrice bij APICCAPS, voegt toe: “We blijven ons sterk inzetten voor investeringen in opkomend internationaal talent en het creëren van betekenisvolle verbindingen tussen creativiteit en de industrie.”

“Portugal biedt productiecapaciteiten van wereldklasse, technische knowhow, innovatie en een groeiende toewijding aan duurzaamheid en technologie. Door deze krachten te verbinden met de visie en ambitie van jonge ontwerpers, helpen we de volgende generatie producten, merken en ideeën vorm te geven.”

“De kwaliteit van de inzendingen was dit jaar zo hoog dat we naast de hoofdprijs ook een erewinnaar hebben benoemd, als erkenning voor het uitmuntende werk van de studenten.” Als onderdeel van de samenwerking tussen APICCAPS en LCF reizen de ontwerpers naar Portugal. Daar ontdekken ze het productie-ecosysteem en bouwen ze rechtstreeks relaties op met de fabrikanten uit de regio.