Le Chic : Luxe en feestelijke kinderkleding voor iedere gelegenheid

Le Chic is ook in 2023 hét merk voor alle meisjes die er op speciale dagen als een sprookjesprinses uit willen zien. Of liever nog…elke dag.

Straks in het voorjaar bij de communie of een lentefeest. Of tijdens het Suikerfeest. Maar ook komende zomer bij het huwelijk van die lieve nicht. En natuurlijk bij het diamanten jubileum van opa en oma. Dat komt goed uit. Want bij Le Chic vinden ze elke dag wel reden voor een feestje. En geven daarom aan alle kleding nét dat tintje extra uitstraling, luxe en magie: zeg maar het tintje van Le Chic!

Voor alle meisjes, voor alle gelegenheden

Voor het stralende middelpunt zelf, voor het trotse zusje of voor het vrolijke bloemenmeisje. De nieuwste collectie van Le Chic biedt voor alle gelegenheden weer een prachtige, passende outfit. Voor elk meisje, voor elke leeftijd. Aantrekkelijk geprijsd en voorzien van een exclusief design en bijzondere styling.

Beeld: Le Chiq

Dát is Le Chic

Helemaal in de style van Le Chic beschikt deze collectie over de juiste dosis tule, ruffles, flowers en glitter. De combinatie met rijke materialen zoals crêpe en een mooie lurex linnen look zorgt voor een smaakvol ensemble. Zachte kleuren zoals off white, old pink en champagne versterken de luxe uitstraling. Het is de ‘touch of magic’ zoals we die gewend zijn van het ‘prinsessenmerk’.

‘Easy to match’

Binnen de collectie zijn de mogelijkheden tot combineren eindeloos. Dit dankzij de beproefde ‘easy to match’ formule van Le Chic. Bovendien zijn er bijzondere en feestelijke items beschikbaar vanaf maat 68 tot 164. Waardoor ook zusjes, nichtjes en vriendinnetjes er ‘matching’ uit kunnen zien voor die ene perfecte foto. Everybody say…Chic.

Anders, maar net zo feestelijk

Naast de brede range aan maten heeft Le Chic een ruime keus aan stijlen. Toch liever geen jurk? Geen probleem. Prachtige voile jumpsuits en chique broeken zorgen voor een even feestelijke uitstraling. Combineer dit met een gaaf spijkerjasje of een oogverblindend gouden fake leather jacket en óók de stoere meid is helemaal klaar om te ‘shinen like a star’.

Beeld: Le Chiq

Also charming: Le Chic Garçon

Het broertje van Le Chic heet Le Garçon Chic. Het merk omvat een uitgebreid kledingaanbod voor alle jongens van 2 tot 12 jaar die er graag ‘preppy’ uit willen zien. Netjes, maar toch comfortabel. Klassieke kleurenpaletten, grafische kunstwerken en verfijnde details zorgen binnen de collecties van Le Garçon Chic voor outfits van hoge kwaliteit. Van overhemd tot polo. Van streepjespantalon tot stylish short. Van 3-delig pak met vlinderstrik tot kraakheldere blouses. Perfect voor een feestje, een etentje of een speciale zondag.

Happy party-time

Team Le Chic