LED Fred brighten up your life! Nieuwe A fish named Fred store Leidschendam

Op 18 maart opende A fish named Fred zijn 5 brand store in Nederland. Deze keer in Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam. In deze brandstore is veel aandacht voor het visueel sterke handelsmerk van Fred. De kleurrijke en vrolijke prints die op shirts, bier, wijn, sardines & tonijn uit blik, blazers, sokken en zelfs vloerkleden te zien zijn, worden nog eens versterkt zichtbaar op een enorm ledscherm die volledig geïntegreerd is in originele gevel van de winkel.

Voor wie?

A Fish named Fred is niet gefixeerd op een specifieke doelgroep of leeftijd. Het merk richt zich op mannen van alle achtergronden die niets kunnen veranderen in iets bijzonders, grauw in kleurrijk en gewoon in legendarisch. Deze mannen zijn niet bang om het podium te claimen en voelen zich thuis bij de claim; Be proud, Stand out!

Thema Fredstival

Na de turbulente tijden die we achter de rug hebben, komt A fish named Fred met de Fredstival collectie. Een kleurrijke en funky selectie van kledingstukken met te gekke verborgen gimmicks en originele prints. In deze heldere en eigenzinnige collectie is er veel aandacht voor chino's, polo's, tees en shorts.

Dit Fredstival thema brengt je terug naar de jaren '60, '70 en '80 waar verschillende festivals de routekaart hebben uitgezet voor vele variaties van muzikale invloeden. Van Reggae via Soul, tot Funk en Rock en zelfs Techno. Een vis genaamd Fred heeft al deze elementen geïntegreerd in prints met tickets, DJ-gear, gitaren, crazy crowds, kokosnoten, zonnebrillen, vlinders, equalizers en cocktails.

Herman Brood was naast onze eigen Rock ‘n Roll Junkie ook een fantastisch grafisch kunstenaar en enkele van zijn prints zijn geïntegreerd in een capsule binnen de Spring 2021 collectie. 2001 is het jaar dat Herman Brood zijn laatste fatale stage dive van het dak van het Amsterdam Hilton Hotel nam en 2021 is het jaar dat hij 75 jaar oud zou zijn geworden. Voor dit bijzondere jaar heeft A fish named Fred besloten om dit capsule-onderdeel in de Fredstival collectie op te nemen.

De collectie heeft 3 leverblokken voor januari, februari en maart en de blokken hebben allemaal hun eigen kleurthema's en productassortimenten.

Sustainable karakter

Uiteraard is Responsible Fred een belangrijk element in de collectie. Het Better Cotton Initiative, Global Organic Cotton Standard Repreve Our Ocean en Control Union zijn enkele voorbeelden van de stappen op weg naar een meer duurzame wereld.

Een bonte mix van stijlen

Een zeer belangrijke troef van elke Fred collectie is de mogelijkheid om kleuren en stijlen te mixen en te matchen die niet bij elkaar lijken te passen als je ze afzonderlijk ziet. Een vis met de naam Fred zorgt voor speciale stylesheets over hoe u het beste de juiste combinaties kunt samenstellen om uw klanten te verrassen en hen het meest te laten profiteren van de manier waarop onze collectie is bedoeld

Openingstijden zijn:

Maandag: 11:00 - 18:00

Dinsdag: 10:00 - 18:00

Woensdag: 10:00 - 18:00

Donderdag: 10:00 - 20:00

Vrijdag: 10:00 - 20:00

Zaterdag: 10:00 - 18:00

Zondag: 12:00 - 18:00



Adres: Kornoelje 23, 2262 AE Leidschendam