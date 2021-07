Ledûb lente/zomer 2022

Met de start van een nieuw seizoen geven we de staple pieces van Ledûb een update. Shirts in wit en lichtblauw vormen de perfecte basics om dit seizoen te starten. Een casual richting wordt gegeven door subtiele verwerkingen met een PREMIUM UTILITY uitstraling. Een nieuwe pocket shape en back loops brengen dan ook nuance en vernieuwing in de start van het seizoen.

Februari brengt een nieuw kleurenpalet en met DUSTY PASTELS laten we dan ook een eigentijdse look zien. Afgezwakte pastellen zorgen voor verfijning in de collectie en naast de mooie gebruikelijke overhemden die je van Ledûb gewend bent, komen deze kleuren ook terug in zwaardere overshirts. De overshirts zijn uiterst comfortabel, de mooie stevige doeken bevatten ook een lichte stretch. Uiteraard kunnen deze makkelijk gedragen worden als voorjaarsjasje of over een polo model of T-shirt. Nieuw deze zomer zijn dan ook de Ledûb eigen T-shirts, welke perfect samengaan met de collectie en een knipoog hebben door details die komen van een overhemd. We zijn niet voor niets de innovatieve overhemden specialist.

Het hoogzomer programma biedt de consument 2 richtingen. INDIGO HUES combineert verschillende kleuren blauw in prints en strepen, makkelijk te dragen met een denim. Een mooie zomerse diepe rode kleur brengt naast alle blauwe tinten wat spanning in het thema. Een fris dubbeldoek maar ook eigen prints zijn de key items voor een mooie zomer. Daarnaast zijn er enkele rijke doeken uitgevoerd met een camp collar, perfect voor een festival- of vakantie look.

Naast dit frisse blauw thema is er de mogelijkheid om het eerste januari programma uit te breiden en te complimenteren met een felle geel. Met YELLOW SUNSHINE brengen we de donkerdere groen en navy blauwe kleuren samen met geel, waardoor direct een zomers geheel ontstaat. Ook hier zijn enkele bijzondere doeken te vinden, zoals een mooie tonale textuur ruit of kleine subtiele tropische print. Uiteraard in zowel een lange mouw die nonchalant en casual opgerold kan worden en een korte mouw. Ledûb is klaar voor een zinderende zomer.

Ledûb produceert op verantwoorde wijze, doormiddel van eigen productiefaciliteiten in Europa, met aandacht voor het welzijn van mens en milieu. We werken duurzaam samen met lokale textiel leveranciers en gaan met respect om met onze grondstoffen. Ledûb streeft ernaar om zijn ecologische footprint zo klein mogelijk te houden.