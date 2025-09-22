Ledûb Luxury Knit: Zichtbare én voelbare verfijning

Stijlvol én comfortabel

De Luxury Knit overhemden en polo’s van Ledûb zijn vervaardigd uit 100% gemerceriseerd katoen. Een luxe, fijngebreide tricot die niet alleen uitzonderlijk zacht aanvoelt, maar ook een subtiele zijdeglans en diepe kleurintensiteit heeft. Dankzij de gemerceriseerde behandeling zijn de katoenvezels sterker, vormvaster en nemen ze kleur beter op. Dit zorgt voor een duurzame stof die er langdurig stijlvol uitziet én comfortabel blijft dragen. De ademende en elastische stof sluit mooi aan op het lichaam, zonder in te leveren op bewegingsvrijheid.

Met een moderne, slankere mouw en hoogwaardige afwerking zijn de Ledûb Luxury Knit overhemden en polo’s perfect voor mannen die waarde hechten aan uitstraling én draagcomfort.

Credits: Ledûb

Veelzijdig te combineren

Voor een formeel of casual kleedmoment, de Ledûb Luxury Knit overhemden en polo’s passen zich moeiteloos aan. Ze zijn veelzijdig en stijlvol op elk moment, voor iedere moderne man. Chique te combineren met een colbert, of los te dragen op een chino of jeans. De Luxury Knit is uitgevoerd in krachtige seizoenskleuren, zoals bijvoorbeeld donkerbruin, diepgroen en diverse blauwtinten, en zowel in Slim Fit als Modern Fit modellering verkrijgbaar.

Waarom kiezen voor Ledûb Luxury Knit:

Zijdeachtige glans

Diepe kleurintensiteit

Vormvast en slijtvast

Duurzame keuze

Zacht en comfortabel

Verkrijgbaar in Slim Fit en Modern Fit

Credits: Ledûb

Ledûb: al meer dan 60 jaar de shirtspecialist

Ledûb staat voor vakmanschap, innovatie en stijl. Begonnen als overhemdenspecialist, maar uitgegroeid tot bekend merk in de mannenmode. Alle overhemden en polo’s worden geproduceerd in de eigen Europese fabriek, met oog voor detail en kwaliteit.