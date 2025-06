Ledûb onthult zomercollectie 2026: DRIFTED

De nieuwe zomercollectie DRIFTED is gebaseerd op organische vormen en beweging. Geïnspireerd op vloeiende bewegingen uit de natuur zorgen ronde vormen, frisse kleuren en zomerse prints voor een natuurlijke elegantie.

Dynamische stoffen en duurzaamheid

Dit seizoen is er naast stijl en kwaliteit extra aandacht voor bewegingsvrijheid en duurzaamheid. Door het gebruik van innovatieve stoffen zoals 4-way stretch, active stretch en gemerceriseerde katoenen jersey zorgt Ledûb voor de ultieme combinatie van stijl en draagcomfort. Perfect voor de modieuze man met een actieve levensstijl. De nieuwe zomercollectie van Ledûb bevat ook overhemden van Ecovero Viscose en Recycled Viscose; een 100% duurzaam shirt.

Shirts - Overshirts - Poloshirts

De ruime keuze in materialen, pasvormen, kleuren en patronen zorgt voor een unieke collectie waarmee iedere man zich naar eigen persoonlijkheid kan kleden. Perfect gekleed voor een formele gelegenheid maar ook toepasbaar voor de meer informele, casual leefstijl. Ledûb biedt naast overhemden nu ook overshirts en polo’s die perfect met elkaar combineren voor iedere gelegenheid.

Modern en eigentijds

De overhemden, polo’s en overshirts van Ledûb worden gekenmerkt door de hoge kwaliteit en het comfortabel draagcomfort. Naast de Modern Fit pasvorm, een normale tot licht getailleerde pasvorm, heeft Ledûb het aanbod in de Slim Fit pasvorm verder uitgebreid, Deze pasvorm is extra smal gesneden en sluit mooi aan. Perfect voor mannen die kiezen voor een modische fit.

Verfrissend en elegant

De zomercollectie 2026 bevat natuurlijke kleurtinten en patronen, gebaseerd op zomerse sferen. Naast de neutrale, tijdloze basiskleuren, zoals wit, lichtblauw en middenblauw voeren groentinten, aardetinten en accentkleuren, zoals framboosrood en brique, de boventoon. De collectie wordt hiermee veelzijdig, rustgevend, maar toch gedurfd.

Vakmanschap, innovatief én Europees fabricaat.

Ledûb is al meer dan 60 jaar een gerenommeerd merk in de mannenmode. Vakmanschap, innovaties en eigen ontwikkeling in stofdessins maken de collecties uniek en hedendaags. In de eigen Europese fabriek wordt elk shirt met 100% aandacht en oog voor detail geproduceerd.