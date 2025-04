Ledûb verrijkt de collectie met eigentijdse, informele stijlen: “Een kwaliteitsshirt moet méér kunnen dan alleen bij een pak”

Het Nederlandse overhemdenmerk Ledûb, onderdeel van familiebedrijf Van Winkel Fashion, staat al decennia bekend om de perfecte balans tussen pasvorm, kwaliteit en stijl in formele shirts. Die reputatie blijft onverminderd sterk. Tegelijkertijd speelt Ledûb in op de groeiende behoefte aan veelzijdige kledingstukken die zowel zakelijk als casual gedragen kunnen worden.

Met een vernieuwde collectie waarin overshirts, polo’s en comfortabele stretchkwaliteiten een prominente rol spelen, biedt Ledûb een eigentijds antwoord op de veranderende kledingwensen van de moderne man. “Ledûb blijft onmiskenbaar shirtspecialist,” benadrukt directeur Anja van den Bersselaar tijdens een showroombezoek van FashionUnited. “Maar binnen dat specialisme wordt de visie verbreed.”

Voor retailers betekent dit een waardevolle kans: een vertrouwd merk dat kwaliteit combineert met innovatie en inspeelt op de groeiende vraag naar stijlvolle, maar toegankelijke mode.

Ledûb Showroom in IjsselsteinCredits: FashionUnited

Meer draagmomenten: van formeel naar informeel

Consumenten willen kleding die moeiteloos meebeweegt met hun dag en de daarbij horende draagmomenten. Dat betekent niet alleen een overhemd voor formele gelegenheden, maar ook een veelzijdig item dat zich net zo makkelijk laat combineren met een colbert als met een chino of jeans.

Daarom is het assortiment uitgebreid met innovatieve materialen zoals 4-way stretch en luxury knit. Deze kwaliteiten bieden optimale bewegingsvrijheid en onderhoudsgemak, zonder concessies te doen aan de verfijnde uitstraling waar Ledûb om bekendstaat. De collectie is verder verrijkt met overshirts en polo’s. Geen volledige shift naar casualwear, maar een verbreding die aansluit bij de wensen van de moderne klant.

Credits: Ledûb

Europese productie als krachtig fundament voor een optimale prijs-kwaliteitpositie

Ledûb onderscheidt zich niet alleen met zijn producten, maar ook met het productieproces. Door grotendeels te produceren in de eigen fabrieken in Noord-Macedonië en uitsluitend samen te werken met Europese stoffenleveranciers, wordt een hoge mate van flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd. Korte lijnen zorgen voor controle én consistentie.

Met een prijsrange tussen de €79 en €99 positioneert Ledûb zich bewust in het hart van het premium middensegment. De focus ligt op de kwaliteitsbewuste consument én de retailer die waarde hecht aan continuïteit, duurzaamheid en een sterke prijs-kwaliteitverhouding.

Ledûb Showroom in Ijsselstein Credits: FashionUnited

Focus op voorraad en samenwerking

Binnen de B2B-strategie verschuift de nadruk steeds meer richting voorraadgestuurd werken. Bij Ledûb draait het om flexibiliteit en beschikbaarheid. Leveringen vinden direct uit voorraad plaats, met korte schakeltijden dankzij de eigen productiecapaciteit. Door inzet van onder andere EDI en de B2B-webshop wordt ingespeeld op actuele verkoopdata. Wat vandaag vóór 16.00 uur besteld wordt, ligt de volgende dag in de winkel.

Retailpartners waarderen de korte communicatielijnen, snelle levertijden en het hoge serviceniveau. Feedback vanaf de winkelvloer wordt actief verzameld en meegenomen in productie- en marketingbeslissingen.

Credits: Ledûb

Formeel blijft de basis, veelzijdigheid de toekomst

Het Ledûb-DNA ligt in het formele segment. Een solide basis hiervoor is onder andere het Never out of Stock-programma, verkrijgbaar in verschillende pasvormen en mouwlengtes, waaronder de extra lange mouw (ML7). “Er is nog altijd een grote vraag vanuit zakelijke gebruikers, voor wie een kwalitatief, passend overhemd een dagelijks onderdeel vormt van de garderobe,” aldus Van den Bersselaar.

Ledûb blijft trouw aan zijn roots als producent van formele overhemden, maar speelt tegelijkertijd in op een markt waarin veelzijdigheid steeds belangrijker wordt. De collectie biedt shirts die comfortabel zitten, er verzorgd uitzien en breed inzetbaar zijn — zonder concessies aan kwaliteit.