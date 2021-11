Lee Jeans komt met eigen kinderlijn

Denimmerk Lee Jeans introduceert een kinderkledinglijn. Dat meldt het merk in en persbericht. De eerste kinderkleding van Lee verschijnt als onderdeel van de herfst-wintercollectie 2022.

De debuutcollectie bevat kleding voor kinderen van nul tot en met zestien jaar, en is gebaseerd op de iconische stijlen van Lee voor volwassenen. Naast denim items zijn er ook tops en accessoires bij.

De collectie wordt onder licentie geproduceerd door Brand Machine Group en gelanceerd in de landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (ook wel: EMEA) waar Lee actief is. “We kijken er enorm naar uit om onze kenmerkende stijlen aan te bieden in een speciale pasvorm voor kinderen,” zegt Simon Fisher, managing director van de regio EMEA bij moederbedrijf Kontoor Brands, in het persbericht.

De exacte lanceerdatum van de kinderlijn werd in het persbericht nog niet bekendgemaakt.