Leger des Heils ReShare en Dobbi openen meer dan 800 kledingdonatiepunten

Leger des Heils ReShare en stomerij- en reparatieservice Dobbi openen meer dan 800 kledingdonatiepunten in samenwerking met PostNL, dat maakt Leger des Heils ReShare bekend op haar website. De organisaties hopen het aantal inleverpunten de komende tijd verder uit te breiden.

Leger des Heils ReShare gaat de gedoneerde kleding eerst sorteren. Vervolgens geeft het de kleding weg aan mensen in nood of wordt het verkocht in een van de ReShare Stores of aan één van de textielpartners. De overgebleven kleding wordt zo veel mogelijk gerecycled. “ReShare gelooft in de kracht van samenwerken. Daarom bundelen wij onze krachten met Dobbi, om zo nog meer textiel te hergebruiken en te werken richting een circulaire keten” aldus Simon Smedinga, Algemeen Directeur van ReShare.

Met de samenwerking willen de organisaties aansluiten op de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel die op 1 juli dit jaar in gaat. Dit maakt producenten en importeurs verantwoordelijk voor de gehele cyclus van een product, tot en met de afvalfase.

Het Leger des Heils zamelt al meer dan honderd jaar tweedehands kleding in onder de naam ReShare. De opbrengsten die de organisatie daarmee ophaalt, stelt hen in staat om te werken aan een circulaire textielketen, passende werkgelegenheid en betaalbare kleding voor iedereen.