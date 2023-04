Bevestigd: UPV Textiel geldt vanaf 1 juli

Het is officieel: De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel gaat in op 1 juli, dat meldt brancheorganisatie INretail in een persbericht. De nieuwe wetgeving maakt de kleding- en textielsector verantwoordelijk voor de afvalfase van alle kleding en linnengoed die ze in Nederland verkopen.

Het nieuws trad een week geleden al naar buiten, maar was toen nog niet officieel. Daar maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen op 21 april verandering in door een publicatie in het Staatsblad.

In eerste instantie zou de UPV Textiel vanaf 1 januari 2023 gelden. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kreeg toentertijd het wetgevingstraject niet op tijd rond.