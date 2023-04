De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel lijkt eindelijk een datum te krijgen, nadat de ingang van de wet werd uitgesteld. De UPV Textiel gaat naar verwachting in op 1 juli, zo schrijft brancheorganisatie Modint nadat het met Vivianne Heijnen, staatssecretaris van het ministerie Infrastructuur & Waterstaat, sprak.

De ingangsdatum van deze wet is echter nog niet definitief. Dat komt doordat de inwerkingtreding afhankelijk is van goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Na de ingangsdatum hebben producenten en importeurs zes weken de tijd om zich te melden bij de overheid. Dit kan alleen, maar ook gezamenlijk via Stichting UPV Textiel. Deze organisatie werkt samen met geregistreerde bedrijven in werkgroepen aan de ontwikkeling van een landelijk dekkend inname- en verwerkingssysteem voor textiel om gemakkelijker aan de UPV-verplichtingen te voldoen.

In eerste instantie zou de UPV Textiel vanaf 1 januari 2023 gelden. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kreeg het wetgevingstraject echter niet op tijd rond.