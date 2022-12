Wetgeving niet rond: UPV Textiel uitgesteld naar voorjaar 2023

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor de textielindustrie wordt uitgesteld. Het wetgevingstraject van het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat lijkt het besluit niet op tijd rond te krijgen, dat meldt brancheorganisatie Modint. Er wordt verwacht dat de UPV Textiel in het voorjaar 2023 ingaat.

Een exacte datum is nog niet bekend. Modint hoop in de loop van januari meer zicht te hebben op de datum waarop het Besluit wordt vastgesteld.

Dat er een UPV voor de textielindustrie komt, is al enige tijd bekend. De textielbranche is daarom al druk bezig met de voorbereidingen op de wetgeving. Zo zetten brancheorganisaties INretail en Modint een organisatie - Stichting UPV Textiel - op waar textielbedrijven zich bij kunnen melden om samen aan de UPV-verplichtingen te voldoen.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid krijgt uitstel, maar geen afstel

Doordat de ingangsdatum van de wetgeving is verschoven, verschuift ook de deadline voor het maken van een collectieve melding aan het ministerie namens producenten. Iedere producent moet zich uiterlijk zes weken nadat het besluit UPV Textiel in werking treedt, aanmelden bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, meldt Modint. Het ministerie zal het aantal deelnemende bedrijven doorgeven en een schatting van de totale hoeveel kleding en textiel die de bedrijven in 2023 in Nederland denken in de handel te brengen.

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid stelt de textielproducenten verantwoordelijk voor de inzameling, sortering, recycling, het hergebruik en de afvalfase van producten die zij ontwikkelen. Onder textiel valt kleding en huishoud- en woningtextiel.