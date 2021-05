Modeketens worden verantwoordelijk voor inzameling kleding

Over twee jaar wordt de kledingindustrie verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding, dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer volgens berichtgeving op de overheidspagina.

De textielindustrie zou meer CO2-uitstoot veroorzaken dan internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. De Nederlandse textielbranche en de staatssecretaris willen dit gaan veranderen door de invoering van een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in 2023, zo is te lezen.

Met deze regeling worden producenten van kleding verantwoordelijk voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van producten die zij ontwikkelen, staat in de berichtgeving. Daarnaast worden de producenten verantwoordelijk voor de kosten die het logistieke systeem met zich meebrengt. De kosten worden op dit moment nog betaald door gemeenten. Brancheorganisaties INretail en Modint hebben zelf het UPV-idee voorgelegd.

Van Veldhoven heeft, samen met de branche en een onafhankelijk onderzoek van Rebel Group, de contouren van de UPV vastgelegd die zullen gelden voor alle partijen die kleding op de Nederlandse markt brengen, zo is te lezen. Daarnaast zijn de recycling- en hergebruikdoelstellingen bepaald. De productenverantwoordelijkheid wordt aankomend jaar verder uitgewerkt en zal per 2023 van kracht gaan. De UPV geldt dan voor zowel consumentenkleding als bedrijfskleding en is onderdeel van het streven naar een Nederlandse, circulaire economie in 2050.