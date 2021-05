Sorting for Circularity: Fashion for Good start onderzoek kansen binnen recyclen

Fashion for Good lanceert Sorting for Circularity Project. Het project brengt diverse merken en leiders uit de Europese mode industrie samen om te kijken naar het recyclen van textiel. De bedoeling is om het recycleproces te analyseren en uiteindelijk een open digitaal platform op te zetten waarbij textielafval gematcht wordt aan geschikte recycle faciliteiten.

Het project zal anderhalf jaar duren, zo is te lezen in het persbericht. Fashion for Good schrijft dat de hoeveelheid van textielafval elk jaar toeneemt en deze toename naar verwachting zal versnellen. Een deel hiervan wordt gerecycled wordt hergebruikt, maar het meeste gaat naar recycling. “Om de nodige infrastructuur op te zetten om deze materialen effectief te recyclen is kennis van hun samenstellingnodig. Het huidige recycling proces, dat flink leunt op manueel werk, kan geen accurate inzichten verschaffen vanwege de vaak missende of onbetrouwbare kledinglabels,” aldus het bericht.

“Het doel van het project is om een betere link te bouwen tussen sorteerbedrijven en de recycle faciliteiten en hierdoor een recyclemarkt voor textiel te stimuleren die nieuwe omzetstromen kan genereren voor sorteerbedrijven. Normaal gesproken maakt de sorteer industrie omzet door het verkopen van nog bruikbare textiel, terwijl de rest wordt gedowncycled, verbrand of naar de afvalhoop gaat,” aldus Katrin Ley, managing director van Fashion for Good in het bericht. “Om een circulaire systeem te bereiken is een nieuw eindmarkt voor niet herbruikbaar textiel nodig, met een infrastructuur en digitaal matching systeem die de activiteiten van sorteerders en recyclers kan ondersteunen.”