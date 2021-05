Van Waes en Vinck: ‘Circulariteit is de overtreffende trap van duurzame mode’

FashionUnited stelt in deze rubriek virtueel vragen aan modeprofessionals om te laten zien hoe zij omgaan met de coronacrisis. Hoe ziet hun werk eruit ten tijde van de pandemie, en waar houden ze zich mee bezig? Deze week Charlotte van Waes en Marieke Vinck, oprichters van mode-agentschap Charlie + Mary, aan het woord.

Hoewel de coronapandemie een moeilijke tijd voor ondernemers is, brengt het ook goede dingen met zich mee. Van Waes en Vinck konden na tien jaar ondernemerschap in de mode even stilstaan en uitzoomen. Dit resulteerde in een eigen modelabel, CharieMary, met een circulaire collectie: The Slowdown Collection.

V: “Het coronavirus zorgde ervoor dat de collectie in een echte slow-flow terecht kwam. We namen extra tijd voor het ontwerp.” W: “En zoomden we extra in op de eindcyclus van het kledingstuk tijdens de productie.”

V: “Daarnaast heeft de productie stilgelegen wegens een lockdown in Turkije. Daar vindt een deel van de productie plaats.”

W: “Ja, we zijn zo echt meegegaan in de slow-flow van het coronavirus en dat past bij ons merk, CharlieMary.”

Hoe kwamen jullie op het idee een eigen collectie uit te brengen?

Van Waes en Vinck zijn zo’n twaalf jaar actief in de duurzame mode-industrie. Door het agentschap spreekt het duo dagelijks met moderetailers.

W: “We merken dat moderetailers meer duurzame keuzes willen maken. Maar ze kunnen niet altijd de stijl vinden waar ze op zoek naar zijn. Hierdoor geven moderetailers aan het lastig te vinden minder duurzame bestsellers uit hun assortiment te vervangen door een duurzaam merk.”

V: “Inderdaad. Vanuit deze feedback zijn wij aan de slag gegaan met een circulaire kledingcollectie, The SlowDown Collection, die voldoet aan de vraag van moderetailers. Op die manier kan het proces versneld worden de overstap te maken naar een duurzaam aanbod.”

Waarom is nu de tijd om de collectie te lanceren?

V: “De transitie naar duurzaamheid binnen de mode-industrie gaat niet snel genoeg. We zien mooie ambities van grote ketens dat er in 2030 van alles gaat gebeuren. Maar, dat duurt nog bijna tien jaar. Die tijd is er niet. De tijd is rijp om nu een circulaire collectie te lanceren. Circulaire mode is de overtreffende trap van duurzame mode.”

Wat maakt The SlowDown Collection duurzaam?

W: “De collectie is gemaakt van deadstock stoffen uit Turkije, waar we produceren. We willen zo min mogelijk nieuwe stoffen in omloop brengen. Daarnaast wordt in elke fase van het proces voor een kledingstuk rekening gehouden met de eindfase. Het begint bij het ontwerp. Hier wordt gekeken op welke manier het item het best gerecycled kan worden, nadat het item zo lang mogelijk is meegegaan. Bovendien ontwerpen we zo tijdloos mogelijk.”

V: “Een ander belangrijk aspect: het item moet op verschillende manieren gedragen kunnen worden. Het bevat bijvoorbeeld een zwarte jurk die overdag draagbaar is op het werk, maar ook prima te dragen is naar een etentje of een feest met hakken en mooie sieraden. We kijken naar de functionaliteit van het item.” W: “En door naar deze aspecten te kijken, stelden wij een collectie samen die bestaat uit de fashion-essentials. Items die de basis kunnen vormen van de garderobe. Wij geloven in het 32-pieces wardrobe-principe en we werken niet met seizoenen. Meer is er niet nodig.”

V: “Ja, alle items zijn op meerdere manieren draagbaar. Denk aan het zwarte jurkje, de comfy sweater, het witte T-shirt en een top. We starten inderdaad met de essentials, maar er komen in september nieuwe ontwerpen aan. Denk hierbij aan knits die we in samenwerking met de Nederlandse partij van lokaal gerecycled materiaal maken. Dat is iets wat aan de collectie toegevoegd moet worden. Bij uitbreiding van de collectie kijken we naar wat we missen en of er een circulaire mogelijkheid is dit kledingstuk te maken. Het zal dan gaan om één of twee varianten en niet om tien stuks, dan is het niet duurzaam meer. Het is een kleine collectie die nooit groot zal worden.”

Een deel van de productie gebeurt in Turkije. Waarom?

W: “Een van onze merken uit het agentschap heeft een atelier in Turkije, Moon Textile. Dit was een mooie manier om daar te starten en samen te werken. Moon Textile hanteert de Europese maatstaven en werkt met een klein team. Het team werkt onder leiding van een vrouwelijke teamleider. Het is een plek waar je zelf zou willen werken. Dit hebben we met eigen ogen gezien in januari 2020. Dat maakte voor ons de keuze makkelijk de productie in Turkije te doen.”

V: “Precies. En naast Turkije zijn we ook actief in Nederland. We werken bijvoorbeeld samen met Textielstad Enschede. Zij weven stoffen voor ons uit gerecyclede garens. Vervolgens gaan de stoffen naar Makers Unite in Amsterdam die er een kledingstuk van maken. Makers Unite werkt met ‘nieuwkomers’, vluchtelingen die moeite hebben de arbeidsmarkt te betreden. Dit zijn vaak al heel goede kleermakers. Deze nieuwkomers zijn werkzaam in de atelier van Makers Unite, Denim City. Makers Unite produceert op duurzame wijze en lokaal.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

V: “Op korte termijn zijn we bezig met het opzetten van een online marketplace op onze website. Wanneer de consument afscheid wil nemen van een kledingstuk wat ze bij ons gekocht hebben, kan het tweedehands verkocht worden.”

W: Op de wat langere termijn willen we de circulaire cirkel voor onze productie in Nederland kunnen sluiten. We willen alleen in Nederland gaan produceren. Op dit moment wordt meer dan genoeg textiel in Nederland ingezameld en gerecycled, maar zijn er nog geen spinnerijen. Daarom spinnen we in het buitenland, waarna de stoffen terug naar Nederland komen.”

W: “Een ander langetermijndoelstelling is dat we onze markt willen vergroten. We willen met CharlieMary in zoveel mogelijk winkels in de Benelux liggen.”

V: “Ja, we willen een doorbraak maken naar winkels die nog geen duurzaam merk aanbieden. Hierdoor zal het de niche uitgaan.”

The Slowdown Collection is vanaf 17 mei 2021 verkrijgbaar via de webshop en in verschillende winkels in de Benelux. Ook de nieuwe website van CharlieMary, gaat live op 17 mei. De verzending van een aankoop via de nieuwe website gaat natuurlijk op duurzame wijze.

W: “We verzenden de aankoop door gebruik te maken van Repack. Wanneer de consument de aankoop heeft ontvangen en tevreden is, kan men de verpakking in een brievenbus stoppen. De Repack gaat terug naar een centraal punt, zodat het kan worden hergebruikt.Repack maakt gebruik van fietskoeriers in meer dan veertig steden in Nederland. Voor pakketten die niet met de fiets bezorgd kunnen worden, kiezen we voor de meest duurzame optie met de auto.”

V: “Buiten Nederland maken we ook gebruik van duurzame opties en wordt de aankoop tevens geleverd met elektrische auto’s. We verzenden alleen binnen Europa. We vinden het niet duurzaam het item naar Amerika te sturen.”