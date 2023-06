Lemon Beret nodigt uit tot een wereld vol fantasie met hun SS24 collectie voor kinderen

Lemon Beret komt met een zomercollectie vol plezier en kleur voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Met als grootste inspiratie de kinderen zelf, kijken in hun wereld vol fantasie, lol en spelletjes. Het inspireerde het label om een collectie met hetzelfde gevoel te maken. Ze volgen de trends op onze eigen manier en vertalen ze naar een wereld van plezier, fantasie en positiviteit.

De meisjescollectie brengt romantische bloemetjes en kleine vichy-ruitjes in een zomerse picknick vibe maar ook thema’s met wat fellere kleuren en prints van ijsjes, fruit en dieren in pixelgraphics en andere leuke technieken. Een positief, vrolijk gevoel verwerkt in onze supercomfortabele pasvormen om de kinderen vrij en ongeremd te laten spelen.

Voor de jongens hebben ze ook superleuke kleurencombinaties, thema’s met een beachy vibe en skate- en surfthema’s vol zomerse spirit in de coolste kleuren. Een dino-thema spreekt jongens natuurlijk ook altijd aan, elk seizoen opnieuw heruitgevonden en altijd leuk.

De verschillende thema’s zijn ook perfect onderling te combineren wat ervoor zorgt dat er heel veel variaties mogelijk zijn. Ze willen vooral een collectie brengen die leuk is om naar te kijken en geweldig om in te spelen. Niks moeilijks, een vrolijke en comfortabele kindercollectie in toffe kleuren en met wat fun on the side.