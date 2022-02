Lenzing Group lanceert Young Scientist Award voor innovatie in textielindustrie

De Lenzing Group, bekend om de toonaangevende textiel innovaties op basis van houtvezels, lanceert de Young Scientist Award. De wedstrijd is speciaal voor bachelor en masterstudenten die werken aan innovatieve oplossingen voor de milieuproblemen in de textielindustrie, zo is te lezen in het persbericht.

Studenten kunnen met hun research meedingen naar de prijs. Dit kan in de categorieën mode en de circulaire economie, textielrecycling en het innovatieve gebruik van bio-based vezels. Het winnende project ontvangt 5.000 euro. Daarnaast wil de Lenzing Group met de wedstrijd het werk van de studenten promoten en een platform creëren waar genetwerkt kan worden binnen de textiel- en vezel industrie.

Studenten kunnen tot en met 15 juni 2022 hun werk indienen. De prijs zal uiteindelijk uitgereikt worden tijdens het Dornbirn Global Fiber Congress dat tussen 14 en 16 september plaatsvindt.

“Als een van de toonaangevende innovators in het verbeteren van vezels en geweven stoffen de afgelopen decennia is Lenzing het best gepositioneerd om echte verandering mogelijk te maken en een duurzamere toekomst te creëren,” aldus Robert van de Kerkhof, onderdeel van het management bij de Lenzing Group en voorzitter van het Oostenrijkse Vezel Instituut, in het persbericht. “Het stuwen van onderzoek en ontwikkeling en het ondersteunen van jonge wetenschappers bij het ontwikkelen van hun ideeën is niet alleen iets wat ons aan het hart gaat. We zijn ervan overtuigd dat innovatie en technologische vooruitgang noodzakelijk zijn voor succes in het tackelen van milieuproblemen.”