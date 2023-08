Leren tassen van Burkely: SS24 presenteert veelzijdige stijlen

Burkely is een gerenommeerd Nederlands lederwaren label met een indrukwekkende familiegeschiedenis. Het werd in 1988 opgericht als dochteronderneming van Horsten Lederwaren, dat al in 1944 werd opgericht. Het label heeft zich internationaal gevestigd en wordt nu gerund door de derde generatie. Met het motto "We've got your bag" combineert Burkely stijl en functie in tijdloze leren producten. De ontwerpen komen uit Nederland en Burkely produceert sinds 1993 in India. Het bedrijf benadrukt duurzaamheid, waarbij de focus ligt op de levensduur van de producten in plaats van slechts oppervlakkige duurzaamheid praktijken. Naast de eigen online shop onderhoudt Burkely een uitgebreid B2B-netwerk, met meer dan een groot aantal fysieke en digitale retailers in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Belgie en meer.

Internationale Lederwaren Beurs ILM

Ook dit jaar neemt Burkely weer deel aan de International Leather Goods Fair (ILM), die in september plaatsvindt in Offenbach, Duitsland.Het Nederlandse label zal zich op het evenement mengen met tal van merken uit de ledermode-industrie om zijn SS24-collectie te presenteren. Door deel te nemen aan ILM, dat bedoeld is voor B2B-zaken, wil Burkely nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en retailers in staat stellen vroeg te bestellen. De show vindt plaats van 2 tot 4 september in Offenbach, nabij Frankfurt.

SS24: strakke vormen, verrassende kleuren en uitstekende leerkwaliteit

Soft Skylar

Deze capsule combineert modern design met oude ambacht - zachte hobotassen en rugzakken in shoppervorm staan centraal, evenals kleinere leren accessoires die het dagelijks leven vereenvoudigen. Het kleurenpalet met beige tinten en klassiek zwart, complimenteren de natuurlijke oorsprong van leer. De tijdloze stijl en veelzijdigheid van de Soft Skylar tassen staan voor duurzame en verantwoorde aankoopbeslissingen. De leer fabrikanten van deze tassen zijn gecertificeerd door de Leather Working Group - een organisatie die de milieueffecten van de leerproductie beoordeelt.

SS24 Soft Skylar Credits: Burkely

Lush Lucy

Met de Lush Lucy capsule legt Burkely de nadruk op vrouwelijke, slanke vormen en speelt met minimalisme en verfijnde details. Boterzacht, LWG-gecertificeerd leer en zachte silhouetten creëren een elegante maar ontspannen look. Schoudertassen in de vorm van een halve maan, rechthoekige modellen met een zachte snit en veelzijdige portemonnees staan centraal, terwijl het kleurenpalet gebruik maakt van klassieke kleuren zoals zwart, blauw, cognac en crème.

SS24 Lush Lucy Credits: Burkely

Keen Keira

Met de Keen Keira lijn presenteert Burkely klassieke tassen waarvan de vormen en functies de tand des tijds al tientallen jaren doorstaan. Klassieke bucketbags, draagbaar als draagtas of rugzak, staan naast portemonnees met korte, aangehechte hengsels. De blikvanger van deze capsule is een cilindervormig model dat doet denken aan vintage modellen. Met gedurfd fuchsia en trendy saliegroen biedt Burkely kleurrijke alternatieven voor het zomerseizoen. Voor deze collectie is Tasco VT leer gebruikt, bij het verven van dit leer wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke tannine afkomstig van planten en bomen. Hierdoor ontstaan unieke kleuren. Het leer heeft een korrelstructuur wat de tassen extra diepte en karakter geeft. Ook bij deze groep wordt er gewerkt met leer afkomstig uit LWG gecertificeerde looierijen.

SS24 Keen Keira Credits: Burkely

Rock Ruby

Rock Ruby brengt een vleugje rebellie naar de SS24-collectie. Opvallende ritsdetails, vurig rood en metallic zilver voegen een opvallende variantie toe aan het kleurenpallet. Rock Ruby geeft je dagelijkse outfit wat extra pit, zonder in te moeten leveren op comfort. Maar laat je niet voor de gek houden door de rebelse look, ook deze tassen zijn duurzaam en handgemaakt. Het leer dat voor de Rock Ruby-modellen is gebruikt, heeft een lichte glans die niet alleen de kleuren benadrukt, maar ook het materiaal beschermt. Dit leer is ook afkomstig van LWG-gecertificeerde leerlooierijen.

SS24 Rock Ruby Credits: Burkely

Minimal Mason

De Minimal Mason-serie richt zich op stijlvolle functionaliteit en produceert modellen die geschikt zijn voor werk, school of reizen. De tassen voldoen aan de designwensen van zowel mannen als vrouwen en zijn praktisch - waar ze ook gebruikt worden. Van roll-top rugzakken met sportieve gespen tot dynamische heuptassen en laptoptassen en ruime weekendtassen, deze capsule richt zich op kosmopolitische stedelingen en avontuurlijke globetrotters.

SS24 Minimal Mason Credits: Burkely

Cool Colbie

De Cool Colbie-stijlen zijn echte evergreens en voegen textuur toe aan de SS24-collectie - Burkely's immer populaire 3D-krokodillenprint siert de tassen in deze capsule. Het klassieke patroon voegt elegantie toe aan de ontwerpen en is verkrijgbaar in zwart, cognac, beige en wit. Een leuke eyecatcher uit deze capsule is een mini shopper, die zowel als crossbody model als aan de hand gedragen kan worden. Daarnaast vind je onze vertrouwde selectie aan werk gerelateerde tassen met voldoende vakjes om al je spullen veilig en georganiseerd mee te kunnen nemen. Ongeacht de gelegenheid in deze serie zit er altijd een geschikt model bij. Het zachte Hunter leer waarvan de Cool Colbie tassen zijn gemaakt wordt zachter en soepeler met het gebruik, waardoor de tassen na verloop van tijd steeds unieker worden. De tassen uit van Cool Colbie zijn moeiteloos te combineren en gemaakt om seizoenenlang mee te gaan.

SS24 Cool Colbie Credits: Burkely