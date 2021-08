Les Deux introduceert Duurzame Denim Lancering

Het in Kopenhagen gevestigde herenkledingmerk Les Deux is nu klaar voor duurzame denim. Het herenkledingmerk maakt al tientallen jaren veel tijdloze stijlen en geeft prioriteit aan goed vakmanschap. Nu is het merk klaar om voor het eerst hun kijk op denim te geven. Les Deux introduceert vanaf AW21 een selectie modellen en wassingen, allemaal gemaakt met veel aandacht voor duurzaamheid.

"Denim is iets dat we allemaal dragen - en iedereen heeft een mening over de juiste pasvorm", zegt Mathias Jensen; Creatief directeur bij Les Deux. "Het is een lang proces geweest om de juiste pasvorm te vinden, ik heb er alle vertrouwen in dat we daarin zijn geslaagd.”

Les Deux is er in geslaagd om binnen 10 jaar tijd een van dé toonaangevende herenmodemerken in Europa te worden met meer dan 800 winkels. Het Scandinavische merk verlegt ook zijn grenzen binnen duurzaamheid. Dit is ook de reden waarom het merk is gaan samenwerken met een de belangrijkste, duurzame denim producenten ter wereld.

De impact van de mode-industrie op het milieu is groot, met name door de conventionele denimproductie. Les Deux kiest daarom voor het innoveren op het gebied van vezel- en waterverbruik, kledingconstructie en logistiek, om de ecologische voetafdruk drastisch te verminderen. De fabriek in Laos werkt met innovatieve technieken en is een van de best beoordeelde duurzame denim producenten.

Dit betekent dat de fabriek tot 80% van het water dat voor hun productie wordt gebruikt, kan recyclen. Naast een strikt energiebeleid en een volledig verbod op gevaarlijke chemicaliën, is Les Deux samen met haar partners erin geslaagd de milieu-impact van hun denimproductie met 75% te verminderen. Minder waterverspilling, minder energie, geen pesticiden.

Voor deze capsule zal de Les Deux jeans verkrijgbaar zijn in 3 modellen; De Reed Slim Fit, de Russel Regular Fit en de Richard Straight Fit – allemaal in vijf tijdloze wassingen. Geïnspireerd door iconische denimmomenten uit de modegeschiedenis, heeft Les Deux een denimlook gecreëerd voor iedere gelegenheid.

"We gebruiken alleen puur natuurlijke indigo en een traditionele verftechniek uitgevoerd door Japanse technici genaamd "rope dyeing" om de garens voor onze denim te kleuren" kondigt Mathias Jensen aan. "Wij geloven dat er iets moois is in de ontmoeting tussen technologie en vakmanschap", zegt hij, verwijzend naar de gerespecteerde traditie van het verven met indigo.