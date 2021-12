LESSANDBETTER, het nieuwe Belgische broeken concept dat zijn stempel drukt op de modewereld!

Het merk LAB_LESS AND BETTER is ontstaan in België, tegen de achtergrond van de Covid-crisis, en een verlangen naar verandering in onze gewoonten op het gebied van textielconsumptie. Vandaag kunnen we niet onverschillig blijven voor de omwentelingen die ons treffen: de klimaatverandering, de opwarming van de aarde, de energiecrisissen, de overconsumptie, de Covid19… De wereld is aan het verstikken en de textielsector is zeker een van de belangrijkste actoren van deze omwentelingen aangezien het de meest vervuilende sector op de planeet is… Het is vanuit deze verontrustende vaststelling dat Stephen Grunberg, modeontwerper, het initiatief heeft genomen om iets unieks te creëren in de mode- en retail sector:

LAB_LESS AND BETTER

“De wereld moet veranderen, laten we de regels veranderen!”

Het uitgangspunt van LAB LESS AND BETTER_ is dat we minder en beter moeten kopen. Het is een verlangen naar verandering in deze wereld die versleten is door “fast fashion”.

De collectie chino’s, bermuda’s en denim jeans wordt op een eco-verantwoorde manier vervaardigd door het gebruik van kleurstoffen die niet chemisch zijn en door ‘Eco Wash’ wassing: afvalwater wordt behandeld en vervolgens gerecycled (Oeko-tex Standard 100 en GOTS-certificaten)

Wat de doelstellingen van het merk betreft, is het vandaag de dag essentieel om de klanten echte aankoopflexibiliteit te bieden en samen te werken in een wederzijds respect tussen alle belanghebbenden: de fabrikanten, wijzelf en onze klanten.

Heel vaak moeten multimerkwinkels minimumhoeveelheden en -budgetten inkopen en staan ze onder steeds grotere druk van de verkopers.

Hier is het tegenovergestelde het geval: geen constante inkoopdruk meer op multimerkwinkels en geen nieuwe collecties die elke maand moeten worden ingekocht. Je moet MINDER EN BETER denken

De klant is echt ‘koning’; hij bestelt en plaatst zijn nabestellingen wanneer hij dat wil. Geen stress voor de klant om een winkel overvol te hebben met enorme hoeveelheden goederen die 6 maanden eerder besteld zijn…

Vandaag besteld, morgen geleverd! Een probleem? Het LAB team is er ook om de beste oplossing te vinden. Pascal De Groeve, al meer dan dertig jaar Sales Manager voor verschillende merken, begreep dit concept en maakte van meet af aan de keuze om Stephen Grunberg te vervoegen in LAB_LESS AND BETTER.

“Wij verkopen niet aan klanten; wij werken met hen samen. We zien hen als onze partners met wie ieder van ons sereen kan evolueren, hand in hand op een respectvolle en eco-verantwoordelijke manier.”

Zoals u ziet is LAB_LESS AND BETTER een uniek rotatiemerkconcept met een permanente voorraad en een gepersonaliseerde service on in de toekomst steeds aanwezig te zijn. En dit is nog maar het begin want zeer binnenkort lanceren we een 100% organic cotton collectie van polo’s, tshirts en sweatshirts, to be continued…

Stephen Grunberg, CEO & founder

Pascal De Groeve, Head of Sales

