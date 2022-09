Letland, mode, ontwerp, natuur en cultuur: Ontdek nieuw talent

Maak kennis met ontwerper Aline Skarule

Wellicht vraag je je af wie er achter dit merk zit. Een van die mensen ben ik, Aline. Ik ben een ontwerper. En omdat het merk nog in de opstartfase zit doe ik veel meer dan ontwerpen waardoor ik ook verantwoordelijk ben voor alle ‘brand awareness’. Kortgeleden ben ik 29 jaar geworden en ik voel mij beter dan ooit. Dat is omdat ik mij goed realiseer hoeveel ik heb bereikt en wat ik allemaal nog kan doen. Dit is het begin van een nieuw en mooi avontuur.

De reden dat ik ben begonnen in de mode komt door mijn kindertijd. Toen ik klein was woonde ik met mijn ouders op het platteland. Het was een vriendelijke Letse omgeving buitenaf. We hadden niet veel buren en elk moment dat ik vrij had ging ik tekenen. Vanwege het feit dat ik geen mogelijkheden had om mode magazines te lezen of tv te kijken kwam mijn inspiratie van binnen uit. Alles kwam uit mijn hart. Mijn omgeving bestond uit de mooie Letse natuur, fijne geuren, natuurlijke geluiden en kleuren welke ik in mijn tekeningen verwerkte.

Wetenswaardigheden uit Letland

Letland is niet alleen bekend om haar schitterende natuur maar ook om volksmuziek en dans. Concerten en festivals zijn heel populair. Het meest populaire muziek evenement is het Letse zing en dans festival waar de beste volksdansers, koren en muzikanten uit alle landen samen komen. Een zeer belangrijke traditie in Letland is het midzomerfestival. Mensen verzamelen dan op het platteland en besteden de hele avond en nacht aan zingen en dansen. Ze eren de natuur door over vuren heen te springen op de avond van midzomer. Letse vrouwen zijn de langste vrouwen ter wereld. Een gemiddelde dame is 170 cm groot. Samen met Nederlandse mannen, die de langste mannen ter wereld zijn, een prima combinatie.

De hoofdstad is Riga. Een metropool in Europa met een heel relaxte vibe. Letland heeft het snelste internet ontvangst in Europe en veel mensen werken vanaf een leuk café of terras met een kopje koffie en een broodje. We werken veel maar we houden ook heel erg van feesten. Goede muziek, leuke mensen en een koud drankje op een zomerse avond in de stijlvolle kroegjes en restaurants in het centrum van Riga zijn de momenten die we belangrijk vinden.

Moeilijkheden van een start van een modemerk

Het starten van iets nieuws is sowieso al lastig, maar in Letland helemaal. Je wilt iets bijzonders creëren maar dat is best ingewikkeld en moeilijk. Zeker ook omdat je de druk voelt van de buitenwereld. In Letland wonen twee miljoen mensen waarvan de meeste in Riga wonen. Het leven is er best duur en daardoor is het ook moeilijk om risico’s te nemen, je idee te financieren en bekendheid te krijgen. Je moet dus duidelijk laten zien dat je de beste bent in het geven van goede kwaliteit. In Letland mag men zich graag negatief uitlaten als je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Die kritieken zijn ook lastig te ontvangen als startende ontwerper.

Waar kwam mijn inspiratie vandaan ?

Ondanks de moeilijkheden is Letland altijd wel mijn thuis geweest en geeft het mij innerlijke rust. De prachtige natuur heeft mij altijd hier gehouden. Toch wil ik ook veel van de wereld zien en op een van mijn reizen door Spanje gaf dit mij zoveel onverwachte inspiratie dat dat zeer belangrijk is geweest voor mijn collectie en de naam van het merk.

Alīne Skarule design, eigendom van het merk.

Ontwerpen van een collectie en de keuze voor de stoffen (product, materiaal, ontwerp, look & feel, techniek en kleurgebruik)

Een maand lang reizend langs de kust van Spanje in kleine smalle stadjes was een fantastische mogelijkheid om inspiratie te krijgen voor mijn eerste collectie. Gevoelens en dingen die ik heb beleeft tijdens het reizen hebben hiervoor gezorgd zoals Spanjes prachtige natuur, groene velden, versheid, mistige ochtend in de bergen, rotsformaties en het steeds ontmoeten van interessante mensen. Toen ik terugkwam van deze reis was ik er klaar voor om al mijn gevoelens samen te vatten in nieuwe ontwerpen. Toen ik ben gestart met het werken aan de collectie wist ik van tevoren als dat de meeste ontwerpen van denim gemaakt zouden worden. Het moeilijke was dat ik nog nooit eerder onbewerkte denim had gekocht in grote hoeveelheden. Om het materiaal zacht en bruikbaar te maken heb ik het meerdere keren moeten laten bewerken, wassen en laten testen. Dit heeft enorm veel tijd gekost tot het moment dat ik in de buurt kwam van wat ik graag wilde. De reden dat ik graag met denim werk is dat ik heel vertrouwd ben met het materiaal. Het is fijn dat het een dikke stof betreft, dat je er lekker mee kunt experimenteren en je er heel prachtige interessante effecten in kunt maken en verwerken.

In sommige ontwerpen zijn ook prachtige oogverblindende borduurwerkjes verwerkt. Dit geeft de ontwerpen een speelse en kleurrijke uitstraling. Op reis heb ik veel foto’s gemaakt van verschillende details die ik tegenkwam en een aantal daarvan zijn dus uiteindelijk verwerkt als basis voor het borduurwerk. In het begin heb ik de foto’s verwerkt in een sketch en daarna omgezet in een digitale tekening. De overige zichtbare details in de ontwerpen, zoals franjes, decoratieve draden, lintjes en de keuze van de kleuren kwamen natuurlijk in mij op als onderdeel van het proces om een uniform geheel te creëren van de collectie. Het gebruik van verbeelding, herinneringen, ervaringen en meegemaakte emoties hebben er voor gezorgd dat mijn eerste collectie in productie en verkoop is gebracht.

Conclusie

Het is mij wel duidelijk geworden dat wanneer je start met een idee het eindresultaat iets compleet anders gaat worden. Er zijn momenten dat je totaal onzeker bent over alles. Meestal veroorzaakt door moeilijkheden in het traject. Je kunt dus niet alleen uitgaan van een plan A. Je moet echter gefocust blijven bij iedere stap zodat er uiteindelijk geen fout antwoord of fout businessplan is. Alles is onderdeel van een groter proces waarbij veranderingen onvermijdbaar zijn.