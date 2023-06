Levendig Californië en zijn kustlijn zetten de toon voor de Dstrezzed SS24-collectie

Geïnspireerd door de diverse kleurrijke tinten van de iconische Amerikaanse westkust, biedt de Spring Summer '24-collectie van Dstrezzed on-trend essentials. Ontdek nieuwe bijpassende uniformen, gebleekte en stonewashed denim, gedurfde strepen en materialen met textuur. Een hoofdonderdeel van deze zomergarderobe is on-trend breiwerk. Dstrezzed komt naar voren met gehaakte stiksels en gewassen items, maar altijd met een clean en moderne basis.

Beeld: Dstrezzed, SS24 Collection, eigendom van het merk

Robert Redford, een icoon van Dstrezzed en geboren in Californië, is de inspiratie achter de losse, relaxte silhouetten, double-breasted blazers en langere shorts die in de collectie voorkomen. Gemaakt van natuurlijke materialen zoals linnen en Tencel, geproduceerd met respect voor de planeet en om nieuwe fundamenten te inspireren in de bewuste ‘modern gent’.

In scherp contrast hiermee, inspireert de artistieke en unieke flair van Venice Beach tot een meer jazzy kleurenpalet. Van zonsondergang roze tinten tot neonlichten, tot een spectrum van blauwe tinten en groene palmbladeren, Dstrezzed brengt levendigheid in een garderobe die allesbehalve saai is.

Beeld: Dstrezzed, SS24 Collection, eigendom van het merk

Met een knipoog naar de jaren 80: een tijd van avontuur, flitsend plezier en onbevangenheid, deze Spring Summer ’24-collectie van Dstrezzed is voor de ‘modern gents’ om zich uit te leven en op te vallen.

Meer over Dstrezzed: Dstrezzed is een merk voor herenkleding dat al meer dan 10 jaar kwaliteitsvolle en comfortabele kleding voor de ‘modern gents’ van de wereld maakt. De collecties worden internationaal verkocht op 800 locaties (en er komen er nog steeds meer bij), waardoor een wereldwijde gemeenschap wordt bereikt. Gebouwd op het idee om te genieten van de goede dingen in het leven, is Dstrezzed precies hoe het klinkt: 'Don't Stress'. De ‘brotherhood’ is gedurfd, rebels en altijd authentiek. Het iconische achthoekige logo symboliseert oneindigheid en staat voor de eindeloze verbondenheid als ‘brothers’.

Beeld: Dstrezzed, SS24 Collection, eigendom van het merk