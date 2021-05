Levendigheid is wat de consument zoekt in Herfst/Winter 2021

Dit jaar wacht ons een kleurrijke herfst. Misschien wel de kleurrijkste tot nu. Stylisten en trendwatchers voorspellen dat consumenten zich klaarmaken om de ontberingen van het afgelopen jaar te boven te komen met heldere en speelse mode, net op tijd voor het Herfst/Winter seizoen van 2021.

“Veel kleurrijke trends steken de kop op dit najaar, iets wat niet zo typisch is - kleur is namelijk meestal gereserveerd voor de lente, maar die gaan nu ook door naar de herfst," vertelde Cait Barker, senior stylist bij Hypeach, aan FashionUnited.

Barker merkte op dat felle kleuren een grote rol zullen spelen in de herfsttrends, met gele, felle roze en fuschia tinten, maar ook levendige kleurencombinaties en prints . Deze houding komt ook tot uiting in de silhouetten, met kortere zomen dan normaal voor herfststijlen, evenals uitgesneden details die meestal voorbehouden zijn voor looks in het voorjaar.

"Ik denk dat mensen gewoon behoefte hebben aan een vrolijker en feller gekleurd najaar," aldus Barker. "Het afgelopen jaar was een beetje een domper op de modetrends en we konden nergens naar toe. Dus ik denk dat deze herfst veel levendiger en frisser zal zijn, wat deels zichtbaar zal zijn in de kleur en het andere deel in de silhouetten."

Ondanks deze levendigheid in het ontwerp, blijft comfort nog steeds een prioriteit. Barker legt uit: "Nadat we het afgelopen jaar in joggingpakken hebben rondgelopen, zien we dat comfort belangrijk is in een outfit, maar ik denk dat dat zich op verschillende manieren uit - in plaats van truien of joggingbroeken, vertalen we dat naar zachtere materialen en oversized pasvormen."

Volgens Barker zullen de loungewear-stijlen die in 2020 populair waren, worden verrijkt met nieuwe stoffen, met name grove breisels. Denim stijlen evolueren naar oversized en relaxte pasvormen, met wijdere pijpen en lagere tailles die de nadruk leggen op comfort. Zelfs lederen kledingstukken nemen afstand van het gestructureerde silhouet dat eerder trending was.

Levendige herfststijlen om in de gaten te houden

Barker adviseert retailers om "dit najaar rekening te houden met leuke, felle kleuren en energie". Nu de wereld beetje bij beetje open gaat, zullen consumenten willen shoppen voor kleding die leuk en levendig aanvoelt, maar toch comfortabel genoeg is om gemakkelijk te dragen.

"Dingen beginnen zich open te stellen, we beginnen socialer te worden, en ik denk dat dat een energie is die door zal werken in de mode," zei Barker.

