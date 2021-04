Levi's belooft strijd tegen controversiële nieuwe stemwetten

Image: Wrangler

Spijkerbroeken zijn het meest populaire kledingstuk in onze kast, gedragen door presidenten en Amazon-medewerkers, tech-nerds en ‘suburban’ moeders, Albert Einstein en Bruce Springsteen. En Levi's, met hun geschiedenis van het uitrusten van helden uit de arbeidersklasse - cowboys, houthakkers, spoorwegarbeiders - op zoek naar hun eigen Amerikaanse droom, zijn ongetwijfeld wel de meest populaire spijkerbroek. Het bedrijf bestaat al bijna 180 jaar, door slavernij en Jim Crow heen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Levi's door de War Production Board aangewezen als "werkkleding" die uitsluitend mocht worden verkocht aan mensen die in de oorlog werkten. Nu is Chip Bergh, president en CEO van Levi Strauss & Co, op kruistocht om de democratie in de Verenigde Staten te laten zegevieren.

Bergh vecht tegen de controversiële nieuwe stemwetten van Georgia, die het volgens velen voor kiezers in zwarte en bruine gemeenschappen aanzienlijk moeilijker zullen maken om naar de stembus te gaan, en waarvan versies ook in maar liefst 45 andere staten worden voorgesteld. "Deze wetsvoorstellen zijn niet alleen racistisch, ze betekenen ook een grote stap terug voor ons hier in de VS," zei Bergh in een verklaring.

Levi's heeft enkele van zijn grootste operaties in Republikeinse staten zoals Texas, Florida, Kentucky, maar Bergh zal samenwerken met de wetgevende macht in deze staten om ervoor te zorgen dat deze wetten er niet doorkomen. Bergh beloofde vrijdag in CNN Newsroom: "We hebben de daad bij het woord gevoegd." In 2020 doneerde de Levi Strauss Foundation meer dan 3 miljoen dollar aan verschillende staten, waarvan meer dan 10 procent naar Georgia ging, specifiek om samen te werken met non-profitorganisaties die zich inzetten voor een veilige en gelijke toegang tot de stembus.

Stemmen blijft een hard bevochten recht voor veel Amerikanen, en Bergh beschreef deze wetsvoorstellen als een "tegenreactie op de recordopkomst van kiezers in 2020 en het ongefundeerde valse verhaal van verkiezingsfraude".

Van bedrijven wordt nu verwacht dat ze een politiek standpunt innemen

Het feit dat bedrijven zoals Levi's hun hoed in de politieke ring gooien, doet opnieuw de vraag rijzen naar de rol van bedrijven in de samenleving en hoe betrokken CEO's moeten zijn bij zaken die verder gaan dan hun eigen winstcijfers. Delta en Lyft zijn enkele van de bedrijven die de wetten krachtig veroordelen. Bergh, die ook doodsbedreigingen ontving voor zijn eerdere standpunt over wapenbeheersing, leeft volgens het motto: "Doe altijd het moeilijkste goed, niet het makkelijkste fout."

President Biden heeft gezegd dat het "geruststellend" is om te zien dat bedrijven zich uitspreken tegen de wet van Georgia, terwijl Senaat minderheidsleider Mitch McConnell heeft gedreigd dat er consequenties zullen zijn, eraan toevoegend: "Het is nogal dom om in het midden te springen van een zeer controversiële kwestie." Voormalig president Donald Trump heeft er bij het Amerikaanse publiek op aangedrongen dergelijke bedrijven te boycotten.

De rol van CEO's is drastisch veranderd tijdens Bergh's tien jaar in de functie. In 2019 draaide de Business Roundtable, een non-profitorganisatie van 181 CEO's van Amerika's grootste bedrijven, hun 22 jaar oude beleid om en bracht een nieuwe verklaring uit die bedrijfsleiders pusht om prioriteit te geven aan waarde voor alle belanghebbenden, niet alleen de C-suite. In het geval van Levi's omvat dit een wereldwijd personeelsbestand, een divers team, gemeenschappen en consumenten in 110 landen. In een gesprek met CNN's Poppy Harlow zei Bergh: "Een groot deel van de reden waarom we al 180 jaar bestaan, is dat we niet bang zijn geweest om een standpunt in te nemen over zaken die echt belangrijk zijn, en niet bang zijn geweest om onze nek uit te steken."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op FashionUnited.uk. Vertaald en bewerkt door Luna van de Walle.