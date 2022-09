Levi's blaast Levi's for Feet nieuw leven in

Kledingmerk Levi's brengt het schoenenmerk Levi's for Feet weer terug, zo meldt het bedrijf in een persbericht. In oktober maakt de schoenencollectie zijn rentree.

Levi's for Feet bevat twee stijlen, die onderdeel waren van de oorspronkelijke twaalf stijlen die het merk voerde in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Het gaat om de RVN 75 en RVN 75 Low. Beide modellen zijn uitgevoerd in suede en worden geproduceerd in Portugal. De schoenen krijgen ook het kenmerkende Levi's label in de schoen verwerkt. De RVN 75 kost voor 179,95 euro en de low-variant kost 159.95 euro. Vanaf 5 oktober zijn de schoenen in de winkels en online te koop.

Levi's besloot het merk naar eigen zeggen terug te brengen vanwege 'de grote invloed van de jaren 70 en 80 op de hedendaagse mode'.