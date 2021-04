Levi’s Buy Better, Wear Longer

Op 19 april lanceert Levi's de lentecampagne "Buy Better, Wear Longer", die mensen bewust maakt van de gedeelde verantwoordelijkheid voor de milieueffecten van kledingproductie en -consumptie. In deze campagne wordt samengewerkt met een inspirerende groep changemakers - Jaden Smith, Xiye Bastida, Melati Wijsen, Xiuhtezcatl, Emma Chamberlain en Marcus Rashford MBE – die allen op hun manier werken aan kwesties die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van onze planeet.

De multi-platform campagne brengt de passie van deze groep samen met de jarenlange inzet van Levi's om kwaliteitskleding te maken die generaties lang kan meegaan.

"Uiteindelijk is Levi's denim bedoeld om generaties lang gedragen te worden, niet seizoenen lang. Daarom gebruiken we deze campagne ook om consumenten aan te moedigen bewuster om te gaan met hun kledingkeuzes: om items langer te dragen, om SecondHand te kopen of om onze in-store Tailor Shops te gebruiken om de levensduur van hun kleding te verlengen," zegt Jennifer Sey, Brand President. "Als een bedrijf dat pioniert en ernaar streeft om inventieve oplossingen voor het milieu op de markt te brengen, herkenden we onze visie in deze zes jonge leiders. Verandering ontstaat alleen als we allemaal samenwerken. We zijn dankbaar om met hen samen te werken aan het verminderen van onze collectieve impact op de planeet."

Onder Buy Better, Wear Longer vallen ook de voortdurende inspanningen van Levi's® om duurzamere productie te stimuleren. Dat doet Levi’s door ambitieuze acties rondom klimaat en water te steunen, maar ook door te investeren in materialen en technologieën zoals cottonized hennep en organisch katoen. Daarnaast wordt de productie van Water<Less uitgebreid. Zo werkt Levi's eraan om haar eigen voetafdruk van natuurlijke bronnen te verkleinen en bij te dragen aan een kledingindustrie die beter is voor onze planeet. Om één voorbeeld te noemen: 76% van alle Levi Strauss & Co. producten en 70% van alle Levi's broeken en Trucker Jackets worden nu gemaakt met de Water<Less technologie. Deze is gebaseerd op een reeks technieken en richtlijnen voor waterrecycling die tot dusverre meer dan 4 miljard liter water hebben bespaard en hebben geleid tot de recycling van bijna 10 miljard liter water sinds de introductie. Deze innovaties zijn open-source, om ze beschikbaar te stellen aan anderen en de industrie aan te moedigen deze waterbesparende technieken over te nemen.

Levi's erkent dat de productie en consumptie van mode een onhoudbaar niveau heeft bereikt: tussen 2000 en 2020 is de wereldwijde kledingconsumptie verdubbeld. We hebben meer dan kledingstukken in onze garderobes, maar we dragen elk kledingstuk minder vaak. En dan zijn we ook nog veel te snel met weggooien: we bewaren kledingstukken bijna half zo lang als 15 jaar geleden. Daarom roept Levi's op tot "Buy Better, Wear Longer" - in de wetenschap dat we zelf ook ons steentje moeten bijdragen.

"Je ervaart het verschil als je een spijkerbroek hebt die het allemaal met je heeft meegemaakt, of langs kringloopwinkels gaat voor tweedehands jeans. Een Levi's® behoudt zijn kwaliteit beter en zijn waarde langer. We willen consumenten zowel fysieke als emotionele duurzaamheid bieden door te investeren in kwaliteit en te ontwerpen voor blijvende waarde." - Paul Dillinger, VP Productinnovatie.

De Levi's campagne gezichten delen zowel hun passie voor deze inspanning als het gevoel van urgentie. Emma Chamberlain is een leidende stem onder haar generatie. Ze is een echte modeliefhebster die de voorkeur geeft aan kringloop, tweedehands en iets ouds weer nieuw maken. Jaden Smith is al jaren een echte Levi's ambassadeur. Zijn interesse in water heeft hem ertoe aangezet de beperkte hulpbronnen van onze planeet onder de aandacht te brengen. Marcus Rashford, een Engelse voetballer, is een filantroop en een vurig pleitbezorger voor jongeren uit achtergestelde gemeenschappen.

"De wereld waarin we leven moedigt ons aan om voortdurend te kopen. Het brengt ons in deze slechte cyclus. Ik ben blij dat Levi's die boodschap verandert door de kringloop cool te maken. Sommige van mijn favoriete broeken zijn tweedehands. En ik ben nog blijer om te zien dat Levi's deze geweldige groep jonge mensen steunt die allemaal opkomen voor het milieu." - Jaden Smith

https://www.youtube.com/embed/M7ZBIcUz-lE

Naast deze culturele iconen zetten drie jonge activisten hun woorden om in daden: Melati Wijsen, een 20-jarige Indonesische sociaal ondernemer, was medeoprichter van een non-profit die in 2019 met succes campagne voerde om plastic tassen uit Bali te verbannen en zich nu richt op het empoweren van jongeren. Xiye Bastida, geboren en getogen in San Pedro Tultepec, Mexico, een stad die getroffen is door zowel droogte als overstromingen, weet uit de eerste hand wat klimaatverandering kan brengen en gaat de straat op om te vechten voor een meer milieuvriendelijke toekomst. De inheemse klimaatactivist en hiphopartiest Xiuhtezcatl heeft nummers geproduceerd als "What the Frack" en "Speak for the Trees", waarop hij muziek combineert met milieurechtvaardigheid.

"De klimaatcrisis is de grootste bedreiging die we hebben, maar het is ook de grootste kans die we hebben om vooruit te komen." - Xiye Bastida

De Buy Better, Wear Longer-campagne zal op alle Levi's-platforms - digitaal, sociaal en via radio en tv - wereldwijd worden uitgerold om deze boodschap wijd te verspreiden. Op deze manier wil Levi’s iedereen eraan herinneren dat een duurzame toekomst er een is waarin bedrijven en consumenten over de hele wereld samenkomen om opnieuw over mode na te denken. Levi’s zal de verhalen van deze jonge leiders in de komende maanden delen en de changemakers blijven belichten die een meer inclusieve en milieuvriendelijke toekomst voor ons allemaal voor ogen hebben.