Levi’s en Woolmark maken samen een laars, gevoerd met merinowol

Een verrassende samenwerking tussen twee specialisten: denimmerk Levi’s en wolexpert Woolmark lanceren samen een schoen, de Torsten Quilted Boot. Dat is te lezen in een persbericht van Levi’s. De leren schoen is gevoerd met merinowol, het materiaal waarmee Woolmark voornamelijk werkt.

Merinowol is ademend, voert vocht af, en bestrijdt geuren. Dat maakt het materiaal niet alleen geschikt voor sport- en outdoorkleding, maar ook voor schoenvoeringen, concludeerden Levi’s en Woolmark. Merinowol is daarnaast een natuurlijke, herbruikbare en biologisch afbreekbare vezel, wat deze op duurzaamheidsvlak interessant maakt.

“Het is geweldig met The Woolmark Company te kunnen samenwerken en een van de meest functionele materialen ter wereld te gebruiken: merinowol. Het combineert topprestaties en duurzaamheid, zodat je deze winter perfect opgewassen bent tegen alle weersomstandigheden,” aldus Lee Anderson van Levi's Merch Footwear, in het persbericht.

De leren bovenkant van de schoen is afkomstig uit fabrieken die Leather Working Group-gecertificeerd zijn. De vulling is van Cordura, dat deels uit hergebruikt afval is geproduceerd. De voering is van Woolmark-vilt. Een paar Torsten Quilted Boots kost 130 euro.