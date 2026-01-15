Levi's lanceert reparatieproject om jongeren in hun kracht te zetten

Het Amerikaanse denim- en kledingbedrijf Levi Strauss & Co. (LS&Co.) lanceert een nieuw kledingreparatie-initiatief. Het doel is om middelbare scholieren te helpen ‘het heft in eigen handen te nemen op modegebied’.

Het Levi's Wear Longer Project biedt jongeren praktijkgericht leren, gratis digitale hulpmiddelen en workshops in de gemeenschap. Deze zijn ontworpen om de praktische vaardigheden te delen die nodig zijn om de levensduur van hun eigen kleding te verlengen.

Het initiatief volgt op onderzoek van LS&Co. in de Verenigde Staten. Hieruit blijkt dat eenenveertig procent van Generatie Z aangeeft geen basiskennis van reparatie te hebben, zoals het herstellen van een scheur of het aannaaien van een knoop. Dit is bijna het dubbele van oudere generaties. Tegelijkertijd zegt vijfendertig procent van de jongeren hun kleding langer te bewaren als ze wisten hoe ze deze moesten repareren.

Het curriculum van het project is gericht op leerlingen van het negende tot en met het twaalfde leerjaar in de Verenigde Staten. Het is ontwikkeld in samenwerking met de wereldwijde edtech-leider Discovery Education en afgestemd op de nationale onderwijsnormen. Het leert jongeren hoe ze hun kleding kunnen repareren en personaliseren, van het aannaaien van een knoop tot het dichten van een gat of het aanpassen van een zoom.

Michelle Gass, president en chief executive bij Levi Strauss & Co., zegt in een verklaring: “Bij Levi Strauss & Co. ontwerpen we al meer dan 170 jaar kleding om zo lang mogelijk gedragen en geliefd te worden. Het Levi's Wear Longer Project bouwt voort op die erfenis door jongeren het vertrouwen en de middelen te geven om de levensduur van wat ze al bezitten te verlengen. Door reparatievaardigheden bij de volgende generatie op te bouwen en het idee van duurzaamheid te benadrukken, helpen we een cultuur van creativiteit, duurzaamheid en trots te stimuleren in de zorg voor de dingen die we waarderen.”

Levi Strauss werkt samen met Discovery Education voor de lancering van middelen voor kledingreparatie

Levi’s Wear Longer Project Beeld: Levi’s

Het curriculum is het hele jaar door beschikbaar voor docenten en middelbare scholieren op een speciaal gratis platform: wearlongerproject.discoveryeducation.com. Scholen die gebruikmaken van Discovery Education Experience, de vakoverschrijdende aanvullende bron, kunnen het Levi's Wear Longer Project direct in hun lessen integreren.

Catherine Dunlop, senior vicepresident bedrijfsrelaties bij Discovery Education, voegt toe: “Onze samenwerking met Levi's weerspiegelt de groeiende vraag op scholen naar een curriculum dat academisch leren verbindt met praktijkgerichte, toekomstbestendige vaardigheden. Via het Wear Longer Project doen leerlingen praktijkervaring op die zelfvertrouwen, creativiteit en praktische levensvaardigheden opbouwt. Tegelijkertijd verdiepen ze hun begrip van complexe onderwerpen zoals de toeleveringsketen en het beheer van hulpbronnen. Dit initiatief helpt leerlingen voor te bereiden om bedachtzame, capabele probleemoplossers te worden.”

Binnen het project zullen medewerkers van LS&Co. ook als vrijwillige ambassadeurs fungeren. Zij zullen praktijkgerichte instructies geven op scholen en in lokale gemeenschappen. De eerste workshop vindt plaats in de thuisstad van Levi's, San Francisco, voor middelbare scholieren in het Eureka Lab van LS&Co., voordat het project wereldwijd wordt uitgebreid. Gedurende het jaar zullen er extra trainingen en workshops volgen, inclusief activiteiten tijdens het Super Bowl-weekend in San Francisco.

LS&Co. voegt toe dat naarmate het Levi's Wear Longer Project groeit, het van plan is het curriculum op te schalen via partners in de gemeenschap en geselecteerde retailinitiatieven. Dit creëert ‘meer ingangen voor jongeren en medewerkers om deel te nemen aan reparatie-educatie’.