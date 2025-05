Levi’s werkt samen met Amsterdamse ontwerpers voor jubileumcollectie

Het Amerikaanse denimmerk Levi’s brengt ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam een exclusieve T-shirtcollectie uit in samenwerking met drie lokale modeondernemers. De shirts zijn vanaf 16 mei verkrijgbaar via de officiële website van het merk en in de Amsterdamse Levi’s-winkels. De collectie, genaamd 750 for the CommuniTee, is een limited edition. Er zijn slechts 750 stuks beschikbaar, zo onderstreept het persbericht.

“Alles weerspiegelt het idee dat niets ooit echt af is – alles kan opnieuw worden vormgegeven,” legt Renée van Wijngaarden, oprichter van het duurzame merk 1/Oof, uit. “De geborduurde drie kruizen verwijzen naar het erfgoed van de stad, terwijl de silhouetten ons eraan herinneren dat mode, net als Amsterdam, altijd in beweging is.”

Guillaume Philibert, oprichter en creatief directeur van het streetwearmerk Filling Pieces, heeft ook meegewerkt aan de T-shirtcollectie van Levi’s. Zijn ontwerp verbindt de letters ‘ams’ en het getal ‘750’, een verwijzing naar de stad en haar jubileum: “Ik neem nog steeds regelmatig de metro naar kantoor. Niet alleen omdat het efficiënt en duurzaam is, maar ook om verbonden te blijven met wat mensen dragen, doen en ervaren.”

Textielontwerper Borre Akkersdijk, oprichter van het textielbedrijf Byborre, liet zich in samenwerking met illustrator Olf de Bruin inspireren door een uitspraak van wijlen Eberhard van der Laan, oud-burgemeester van Amsterdam: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar.”

De T-shirts kosten 39,95 euro per stuk. Het persbericht benadrukt dat een deel van de opbrengst naar Stichting Sina (Samen is Niet Alleen) gaat, een lokale organisatie die zich inzet tegen armoede en sociale uitsluiting in Amsterdam.

Guillaume Philibert (Filling Pieces) Credits: Oona

Renée van Wijngaarden (1/OFF) Credits: Oona