Levi's Lot-1 lanceert 'Made to Order'-service in Londen

Het Amerikaanse denimmerk Levi's introduceert een nieuwe, premium maatwerkervaring in zijn Soho-atelier in Londen. De service biedt klanten de mogelijkheid tot het creëren van een unieke, handgemaakte jeans.

Levi's Lot-1 vertegenwoordigt het hoogste niveau van vakmanschap van Levi Strauss & Co. Alle 'made-to-order' items zijn gemaakt van premium selvedge denim. De service omvat een een-op-een-afspraak met een Lot-1-vakman, waarbij klanten made-to-order jeans, maar ook maatwerk jeans, chino's, rokken en jassen kunnen laten maken.

Campagne voor de Levi’s Lot-1 ‘Made-to-Order’-service Credits: Levi’s

Als onderdeel van de gepersonaliseerde ervaring kunnen klanten kiezen uit een reeks denims in verschillende gewichten en kleuren. Denk aan premium selvedge denim van enkele van 's werelds meest gerespecteerde weverijen, zoals Kaihara, Collect (Japan) en Cone Mills. Daarnaast zijn er afwerkingsdetails, zoals de keuze uit 25 garenkleuren, 7 afwerkingen voor knopen en klinknagels, en 13 leren achterpatches, inclusief een veganistische optie.

Klanten kunnen ook hun eigen silhouet voor de broekspijp creëren, variërend van wijd tot smal, bootcut of klassiek recht. Een Lot-1-kleermaker vormt de pasvorm vakkundig naar hun precieze specificaties met behulp van een universeel Levi's-pasmodel.

Campagne voor de Levi’s Lot-1 ‘Made-to-Order’-service Credits: Levi’s

De Lot-1 Made to Order-service is een gestroomlijnd alternatief voor de Levi's Lot-1 Bespoke-service. Deze laatste biedt een volledige maatwerkervaring verspreid over twee afspraken. Tijdens de eerste afspraak neemt een Levi's-vakman de maten op en wordt er met de hand een patroon op maat gemaakt. Dit maakt volledige aanpassing van de taillehoogte, taille, zitvlak en beenverhoudingen mogelijk voor een perfect passende en unieke Levi's-jeans. Bij de tweede afspraak wordt de jeans gepast voordat de laatste aanpassingen voor de voltooiing worden gedaan.

De made-to-order en bespoke kledingstukken van Levi's Lot-1 worden stuk voor stuk met de hand afgewerkt en volledig ter plaatse in de Soho-winkel in Londen vervaardigd. Beide services zijn alleen op afspraak beschikbaar. De levertijden zijn ongeveer vier tot zes weken voor made-to-order en twaalf tot veertien weken voor bespoke. Prijzen variëren van 650 pond voor made-to-order jeans tot maatwerkjassen vanaf 1.255 pond.

Campagne voor de Levi’s Lot-1 ‘Made-to-Order’-service Credits: Levi’s

Campagne voor de Levi’s Lot-1 ‘Made-to-Order’-service Credits: Levi’s