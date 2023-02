LFW: Oekraïense modeweek strijkt neer in Londen

Op de laatste dag van de London Fashion Week organiseerde de British Fashion Council een speciale catwalkshow met de Ukrainian Fashion Week, waarbij de ontwerpers Kseniaschnaider, Paskal en Frolov de gelegenheid kregen hun herfst/wintercollecties voor 2023 te tonen.

De drie Oekraïense ontwerpers hielden een gezamenlijke show in Londen, omdat de vijftigste editie van de Ukrainian Fashion Week is afgelast door de aanhoudende Russische aanvallen.

Terwijl de show op het punt stond te beginnen, werd er een audioboodschap afgespeeld. Er werd verteld dat de collecties waren ontworpen en geproduceerd onder het geluid van luchtalarmen die waarschuwden voor aanvallen. De collectie stond symbool voor 'de veerkracht en moed van Oekraïne en zijn bevolking’.

Nadat alle ontwerpers hun FW23-collecties hadden laten zien, liepen Ksenia Schnaider, Julie Paskal en Ivan Frolov samen over de catwalk met de Oekraïense vlag en het United24-logo- het officiële fondsenwervingsplatform van de Oekraïense president Zelensky om Oekraïne te steunen.

Kseniaschnaider

Beeld: BFC/Jess Mahaffey; Kseniaschnaider FW23

De in Kiev gevestigde Kseniaschnaider, opgericht in 2011 door Ksenia Schnaider en Anton Schnaider, opende de showcase met een collectie gemaakt van duurzame materialen en deadstock die ‘vreugde en positiviteit’, vierden, ondanks de uitdagende omstandigheden waarin de collectie werd gemaakt.

De realiteit van de voortdurende oorlog, die deze week een jaar na de Russische inval in Oekraïne markeert, werd in het bijzonder benadrukt door het gebruik van dassen uit de deadstock, een kledingstuk dat mannen in Oekraïne niet meer nodig hebben omdat zij in plaats daarvan militaire uniformen dragen.

Beeld: Studio Arko @wearearko; Kseniaschnaider FW23

“De kledingstukken zijn bedoeld om de drager naar een plek van geluk en vreugde te brengen, al is het maar voor even”, aldus Kseniaschnaider op haar sociale media.

Paskal

Beeld: BFC/Jess Mahaffey; Paskal FW23

Paskal werd opgericht in 2013 door Julia Paskal en keerde voor het eerst in drie jaar terug op de catwalk met haar Out of Cocoon-collectie vol fladderende vlinders die volumineuze tops, mini-jurken en rokken bevat.

“Eén blik op de vlindervleugels kan alles veranderen”, zei Paskal tijdens de show, waarbij ze het insect gebruikt als metafoor voor de schoonheid en kwetsbaarheid van het leven.

Beeld: Studio Arko @wearearko; Paskal FW23

Frolov

Couture-to-wear merk Frolov werd opgericht in 2015 door Ivan Frolov. Dit is het laatste merk van de show. Zijn collectie Song to song is geïnspireerd op Oekraïense volksliederen en het menselijk hart, dat het anatomische symbool is van zijn merk.

Het liefdeshart was door de hele collectie geweven en kwam tot uiting in de verleidelijke uitgesnede jurken, als Swarovski-versieringen en in de door modellen gedragen hartvormige tassen.

Beeld: BFC/Jess Mahaffey; Frolov FW23

Frolov op Instagram: “Deze modeshow op de London Fashion Week is onze uiting van het willen winnen. Het toont onze kracht en veerkracht. Het is een weerspiegeling van de moed van alle Oekraïners. Ondanks het werken in de meest onstabiele en moeilijke omstandigheden, onder het geluid van luchtsirenes. Samen met onze teams blijven we werken aan de collecties.”

“We weten dat dit alles in het belang is van onze gemeenschappelijke rustige toekomst. We willen u allen volgend seizoen uitnodigen voor onze show in bevrijd en vrij Oekraïne. We zullen nooit vernietigen, maar altijd blijven creëren.”

Beeld: Studio Arko @wearearko; Frolov AW23

De Ukrainian Fashion Week showcase werd mede mogelijk gemaakt door de steun van het USAID Competitive Economy Programme van Oekraïne.