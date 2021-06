Li Edelkoort: kunstenaars bieden ongekende inspiratie voor najaarstrends 2022

Voor velen is het leven in het afgelopen jaar ingrijpend veranderd. Het uittekenen van een nieuwe ‘levenscompositie’ vormt de context waartegen Lidewij Edelkoort de trends voor AW22 presenteert, tijdens een seminar georganiseerd door Appletizer. Ze spreekt vanuit haar huis in het landelijke Normandië, waar de transformatie zich voor haar ogen voltrekt. Het wordt drukker in de Franse provincie: steeds meer mensen verplaatsen zich, net als zij, vanuit de stad naar het platteland. In de eerste instantie op de vlucht voor het virus, maar ook op zoek naar rust, ruimte en natuur. Het belang van bescherming en de hang naar de natuur kenmerken de trends voor het najaar van 2022.

Edelkoort vat de trends samen onder de noemer ‘Inspiratie’. Dat lijkt een logische titel voor een trendseminar, maar inspiratie heeft in dit geval een dubbele betekenis: het gaat niet alleen om het zelf geïnspireerd raken, maar ook om het ervaren van de inspiratie van anderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via kunst, film of theater, precies hetgeen we het afgelopen jaar hebben moeten missen. Om de creatieve radertjes te laten draaien, presenteert Edelkoort de trends voor AW22 via het werk van toonaangevende kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw. FashionUnited vat een aantal tendensen samen.

Beschermende volumes

Over kunstenaar Joseph Beuys doet een mythisch verhaal de ronde. In maart 1944 crashte Beuys met een vliegtuig op de Krim. De kunstenaar werd zwaargewond gevonden door nomadische Tataren, die zijn lichaam met dierlijk vet insmeerden en in vilt wikkelden om hem warm te houden en zijn wonden te laten helen. Wonder boven wonder kwam Beuys er weer bovenop. Vilt en vet werden daarna twee van de belangrijkste materialen in zijn werk, als verwijzingen naar bescherming en heling, maar ook naar mystiek en de kracht van de natuur.

Voor Edelkoort is het werk van Beuys aanleiding om te wijzen op een trend voor stevige, gestructureerde pakken in vilt en andere wolbewerkingen die de elementen kunnen weerstaan. Bruintinten, paars en grijs worden gecombineerd met glanzend goudgeel - inderdaad, als van dierlijk vet. De nadruk op bescherming en de uitgesproken volumes is ook te zien in het oeuvre van kunstenaars Lucy en Jorge Orta. Hun werk gaat over thema’s als migratie en overleving, en houdt vaak het midden tussen kleding, slaapzak en tent. Edelkoort vertaalt hun beeldtaal naar modesilhouetten met puffer-structuren en functionele details, in tech-stoffen en heldere kleuren.