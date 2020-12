Li Edelkoort over de modewereld na corona: “SS22 is wanneer de blanco pagina begint”

De wereld snakt naar perspectief, naar een idee over de wereld post-corona. Live vanuit Normandië deelde trendforecaster Lidewij Edelkoort haar visie op het SS22-seizoen tijdens een webinar van Appletizer. Op het scherm verscheen een opgewekte Edelkoort die uitkeek naar de toekomst, genoot van de pauze waarin we zitten en de blanco pagina die volgt. FashionUnited deelt enkele inzichten uit haar trendforecast ‘Blank Page’.

Om te starten met een positief geluid: Edelkoort is van mening dat de zomer van 2022 corona-vrij zal zijn, of in ieder geval heel dichtbij de vrijheid zit. SS22 is het moment dat een nieuw hoofdstuk zal beginnen, aldus Edelkoort, en over dat hoofdstuk moet men nu al nadenken. De titel van haar forecast ‘Blank Page’ verwijst naar haar inspiratiebron papier, maar ook naar de nieuwe start. Een papier om op te gaan schetsen hoe dingen anders kunnen en moeten. “We zijn opnieuw aan het kijken naar ons doel, hoe gaan we het invullen?” Het idee voor haar forecast kreeg Edelkoort afgelopen november, nog voor de pandemie, maar hoe dan ook heeft de forecaster altijd een goed gevoel voor de tijd. Ze was al druk bezig met het verzamelen van inspiratiebronnen en nam dan ook een stapel papier mee naar Zuid-Afrika afgelopen februari waar ze uiteindelijk vier maanden is gebleven omdat ze het land niet uit kon. In Zuid-Afrika vond ze de verdere rust om na te denken over het thema dat ze tijdens de webinar presenteerde.

Mode in SS22: “Basiscollectie is de ruggenwervel van een merk en wordt aangevuld met ‘pufjes van plezier’”

Het webinar staat bol van voorbeelden van papier. Robuust papier, karton, inpakpapier, crêpe-papier: het gaat alle kanten op. Zoals men misschien wel verwacht voeren de kleuren wit en beige de boventoon in de forecast - iets wat doorloopt uit de forecast van FW 21/22 van Edelkoort. De diverse vormen van papier weet Edelkoort te vertalen naar stoffen. Zo wordt origami bijvoorbeeld plissés, verfrommeld papier wordt volants, de structuur van papier wordt wol of juist jacquard. Hoe de trendforecaster elk seizoen haar voorspelling aan een thema weet te hangen en elk verwijzen logisch laat lijken, blijft een kunst. Hoewel het gros van het kleurenpalet dus wit tot zandkleurig is, zijn er ook kleurverhalen die meer tegen pasteltinten aan zitten of een fel gekleurd palet waarbij Edelkoort het voorbeeld van kleurrijk en feestelijk crêpe-papier heeft genomen.

Naast alle verwijzingen naar papier doet Edelkoort nog enkele andere opmerkelijke uitspraken. Allereerst gelooft ze in de toekomst van het monoproduct. Merken die zich focussen op één product en deze perfectioneren, zullen het goed doen, is haar verwachting. Ook winkels die zich focussen op één soort item hebben de toekomst. Daarnaast komt bij de voorspelling een item naar voren als het item van SS22. De highwaisted, wide-legged, witte denim. De denim is daarnaast stug, zo legt Edelkoort uit, hoe denim vroeger was wanneer de drager een broek nog echt naar zijn of haar lichaam moest vormen. “Dit wordt de basis van morgen. Dit silhouet heeft ook meteen een impact op al het andere erom heen, want door de hoge taille worden ook de tops bijvoorbeeld korter,” zo legt de trendforecaster uit.

Edelkoort verwacht dat er zich twee lijnen afspelen in de zomer van 2022. De basis van de modewereld is een mix van activewear met mode. Dit soort kleding wordt gebruikt in het dagelijks leven en alles daaromheen. Ze omschrijft het modesysteem als een skelet. “De basiscollectie is als de ruggenwervel.” Bovenop de basiscollectie ligt een laag met zeer uitgesproken, vrolijke en visueel interessante kleding om te gebruiken om het leven te vieren. “Vastgemaakt aan het skelet zijn kleine pufjes van plezier,” aldus Edelkoort. “De basiscollectie wordt het basisinkomen van het merk en de pufjes van plezier zijn zowel voor de klant, maar ook voor de ontwerper een uitspatting.” Plezier en het vieren van het leven zal in de zomer van 2022 een grote behoefte zijn, zo voorspelt de trendforecaster. Het enige dat we kunnen hopen is dat de voorspelling van Edelkoort zoals altijd en selffulfilling prophecy is, zodat de zomer van 2022 inderdaad corona-vrij is en draait om het vieren van het leven.