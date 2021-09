Lichting 2021 heeft twee winnaars: Roxane Mbanga en Marco Blazevic

Lichting heeft dit jaar niet één, maar twee winnaars: Roxane Mbanga en Marco Blazevic. Dat werd bekend tijdens de uitreikingsceremonie eerder vandaag in de creatieve hub Capital C in Amsterdam. Beiden gaan naar huis met een geldprijs ter waarde van 5.000 euro en de belofte van een eigen modeshow tijdens Amsterdam Fashion Week 2022.

Mbanga presenteerde tijdens Lichting 2021 de indrukwekkende multimedia-installatie Noires, met daarin onder meer het videowerk Naked Underneath. Voor het videowerk ontwierp ze een reeks <em>boubous</em>, wijde kaftans die voornamelijk in West-Afrika worden gedragen. In Amsterdam, Nigeria en Senegal vroeg ze een aantal vrouwen de boubous, zonder ondergoed eronder, te dragen naar publieke plekken waar zij zich gewoonlijk kwetsbaar voelen, zoals de markt. Hun ervaringen legde ze vast op film.

Blazevic toonde de performance ‘The Humble Hustle’, waarin een viertal figuren gekleed door Blazevich - als stoere bokser, of stiekeme handelaar - zich door het publiek bewogen. “‘The Humble Hustle’ is een monument voor de mensen op de grenzen van de maatschappij en de ‘hustle’ (de strijd, het gedoe, red.) om hun situatie te ontstijgen,” aldus Blazevic.

De jury bestond dit jaar uit Borre Akkersdijk, Guillaume Schmidt, Amber Jae Slooten en Margreeth Olsthoorn. De jury complimenteerde Blazevich met ‘een geweldige performance, de mate van detail, en het sterke verhaal’. De installatie van Mbanga werd geprezen om de verhalende kwaliteiten en de krachtige visuele weergave van menselijke ervaringen.

Lichting is een initiatief van Amsterdam Fashion Week en HTNK International en wordt ondersteund door Meester Koetsier Foundation, Van Kaam IP, Media & Privacy en Wella Professionals. Tijdens Lichting tonen veertien talentvolle afgestudeerden van zeven Nederlandse modeacademies hun werk. Het doel van Lichting is om veelbelovende ontwerpers een springplank te bieden richting een levensvatbare carrière.