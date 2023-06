Lidewij Edelkoort helpt maatschappij te ‘overwinteren’ met haar forecast voor FW24

Terwijl het buiten 27 graden is, gaat het binnen over breisels, overwinteren en de behoefte om zichzelf te beschermen. Lidewij Edelkoort presenteerde in Haarlem haar nieuwste forecast, ‘Hibernation’, gericht op het FW24-seizoen.

In het maken van een forecast zit maanden tijd en toen Edelkoort aan dit seizoen begon, gingen de energieprijzen door het dak heen en nam de oorlog in Oekraïne het nieuws over. “Ik kon simpelweg niet ‘gewoon’ een trendforecast maken. Ik moest reageren op wat er gebeurde in de wereld.” Edelkoort ziet bij de mensheid onzekerheid, een angst. Men moet energie besparen en vraagt zich af hoe de winter door te komen. Ook Edelkoort zoekt naar antwoorden en kijkt naar het dierenrijk: Hoe overwinteren zij? Uit dit onderzoek haalt de forecaster diverse elementen die leiden tot een beeld voor het FW24 mode-seizoen. FashionUnited selecteert voor u de highlights.

Beeld: Loewe FW23 + MaxMara FW23, via Launchmetrics Spotlight

Breisels zetten de toon in FW24-forecast van Lidewij Edelkoort

Waar enkele winters geleden de voorspelling op het gebied van kleuren ‘helderder dan ooit’ was, zijn de kleuren die de boventoon spelen in de forecast voor FW24 overheersend aan de afgezwakte kant. Het betekent niet dat de traditionele donkere winterkleuren veel terug te zien zijn. Diverse tinten wit, maar ook ijsblauw én oranje komen in diverse van de verhalen van Edelkoort terug. Ook de kleuren bruin en grijs zijn in veelvoud te zien en koppelt de forecaster bijvoorbeeld aan de wollen jas.

Een van de grootste overkoepelende trends die naar voren komt is de massale terugkomst van het breigoed in al zijn vormen. “Gebreid is heel lang weggeweest,” zo vertelt Edelkoort tijdens de seminar in Haarlem, georganiseerd door Appletizer. “Vaak zaten er maar één of twee gebreide items in een wintercollectie, de rest waren allemaal sweatshirts. Breisels gaan nu heel belangrijk worden. Mensen willen zich veilig voelen en in de mode vertaalt dat zich in kleding die je om je heen moet wikkelen, waardoor je jezelf vast kan houden.”

Beeld: Marc Jacobs FW22 + Pronounce FW23 + John Rogers SS24, via Launchmetrics Spotlight

Wie denkt dat breisels beperkt zijn, zal tijdens de presentatie van Edelkoort het tegendeel zijn bewezen. Van lichte breisels op basis van natuurlijke vezels, heavy knits met grove garens tot erotische blote breisels. Ook komen de diverse structuren terug, bijvoorbeeld door het gebruik van mohair, maar ook door breipatronen vanuit de babymode als inspiratiebron te nemen. Zo is er de traditionele cable-knit met al zijn variaties, maar ook de bubble-knit en nog oneindig veel meer.

Beeld: Holzweiler FW23 + Paul & Joe FW23 + Benetton FW23, via Launchmetrics Spotlighy

Breisels in zichzelf zijn daarnaast veelzijdig. Men kan kiezen voor een basic-uitvoering, of een uitgesproken variant met een (dieren-)patroon of grote bloemen à la Marimekko. Ook is de afwerking één om mee te spelen. Frivole details zoals een kraag met ruches, maar ook franjes en ‘onafgewerkte’ details geven het gebreid een eigen identiteit. Het item om op in te zetten voor FW24? “De cardigan wordt heel belangrijk, zeker voor mannen.”

FW24 volgens Li Edelkoort: Enorme winterjassen, pantoffelachtige schoenen

In haar forecast analyseert Edelkoort de manier waarop dieren en bomen overwinteren en hoe dat vertaald kan worden als inspiratie voor kleding. De luidste boventoon die in de forecast te horen is, is kleding waarin men zich wil verstoppen en om zich heen wil wikkelen. Het verstoppen in dekens, of dit nou gewatteerde dekens, of dekens met een ruitmotief zijn, komt dan ook meerdere keren terug. Wie zoekt naar een fysieke uiting van deze behoefte kan kijken naar de collecties van Amerikaans merk The Row. Eenvoudige, maar volumineuze ontwerpen met veel gelaagdheid. Wie meer richting de ruit leunt kan dit al enkele seizoenen vinden bij Isabel Marant in de jassen met geweven ruitprint.

Beeld Streetstyle Londen Fashion Week + Wickstead FW23, via Launchmetrics Spotlight

Beeld: McManus FW23 + Zimmerman FW23, via Launchmetrics Spotlight

Meerdere van Edelkoort’s uitspraken tijdens de presentatie zijn het waard om te noteren voor retailers. Zo waarschuwt ze dat de pufferjacket nu toch echt gaat verdwijnen. Winterjassen worden enorm in volume, uitgevoerd in wol en de keuze in kleuren bestaat tussen grijs en bruin. Dat herinnert ook meteen aan het feit dat de kleur zwart nergens in de forecast voor winter ‘24 te zien is. Het verdwijnen van zwart voorspelde Edelkoort al enkele jaren geleden.

Waar de look en het silhouet van de jassen veranderen, verandert ook het schoeisel. Deze oversizede jassen, die doen denken aan fijne dekens, worden aangevuld door pantoffelachtige schoenen. “De sneaker rent snel het beeld uit,” zo vertelt de forecaster. “Schoenen blijven raar en bulky, maar gaan meer richting pantoffels.”

Lidewij Edelkoort: “Healing wordt het belangrijkste focuspunt van kledingmakers”

Naast diverse specifieke item-gerelateerde uitleg, doet Edelkoort meerdere andere belangrijke uitspraken. De meest opvallende is de verandering van de taak van mode-ontwerpers, dat te maken heeft met de behoefte van de mens om veiligheid op te zoeken, zowel fysiek als mentaal. “‘Healing’ wordt een van de belangrijkste focuspunten van kleding maken. Hoe helpt het product iemand geestelijk? Hoe kun je de mens helpen?” Ontwerpers zouden daarbij er goed aan doen minder te produceren, en ook meer respect te hebben voor het materiaal waarmee zij werken.

Edelkoort laat aan het einde van de seminar haar geboeide publiek achter met genoeg input om maandenlang te overpeinzen. Zelfs met 27 graden buiten zorgt het vooruitzicht op dekens, warmte en pantoffels ervoor dat men zich verheugd op FW24.