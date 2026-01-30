Lidewij Edelkoort: Hoe voeding kleur en mode vormgeeft voor SS27

“Dit werk wordt elke dag moeilijker,” begint Lidewij Edelkoort op het podium tijdens haar SS27-trendseminar op Modefabriek, verwijzend naar de impact van wereldwijde onzekerheid. “Maar we blijven proberen de dingen, de wereld en ons vak te begrijpen. We moeten doorgaan. Er is nog niets verloren. Ik geloof absoluut dat er nog hoop is.”

Vervolgens introduceert Edelkoort een verrassend heilzaam uitgangspunt voor haar voorspelling: “Ik hoop dat jullie van eten houden.”

Dit artikel verkent Edelkoorts belangrijkste kleurrichtingen voor SS27, gevolgd door de modetrends die het seizoen vormgeven.

‘The Cookbook of Colour’ voor SS27 omvat kaasgeel, zwart, donkere pasteltinten zoals oudroze en grijs

De cultuur van kaas

Lichte, grijsgele neutrale tinten, afgeleid van kaas, vallen op als een nieuwe en verfijnde kleurrichting. Het palet combineert van nature goed met wit, maar ook met blauw (denk aan blauwaderkaas) of grijs. Die laatste combinatie is volgens Edelkoort “zeer ongebruikelijk en zeer verfijnd”. Dit sluit aan bij de aanhoudende minimalistische invloed in de mode, geïnspireerd door de Olsen-tweeling . “Tegenwoordig lijken alle coole modemerken een O in hun naam te hebben, zoals The Row, waar het vroeger de A was,” merkt Edelkoort hier op.

Lichtgeel bij By Malene Birger FW26, gecombineerd met wit bij Celine (SS26) en met grijs bij Stella McCartney OFF26 - Pre-Fall Women. Credits: ©Launchmetrics/spotlight (De blauwekaasfoto is van Pexels)

Het ambacht van zwart

De inspiratie varieert van gerookte knoflook en geroosterde groenten, wat aansluit bij een bredere fascinatie voor ambacht, mystiek en hekserij. Zwart verschijnt in de mode in meerdere uitdrukkingen, gevormd door materiaalkeuzes zoals transparante stoffen en zwart kant.

De taille wordt een centraal punt, vaak strak omwikkeld of met een riem geaccentueerd. De dubbele riem maakt een comeback als accessoire. Dit herinnert Edelkoort aan een wikkelriem die een bestseller werd toen ze ‘heel lang geleden’ in de retail bij warenhuis De Bijenkorf werkte.

Zwart bij Jacquemus SS26, Ready to Wear, Elie Saab Off Seasons 2026 Pre-Fall Women, Krésha Bajaj SS26 - Haute Couture, Domenico Orefice SS26 - Ready to Wear, & Matières Fécales SS26, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De nieuwsgierigheid van kleding

Zeer weelderige, appetijtelijke, over-the-top donkere pasteltinten zoals oudroze, die een onverwachte rijkdom krijgen. “Gebruikt in schoonheid op schoonheid en schoonheid”, een soort oude romantiek die zichtbaar is in overvloedige styling. Vuile pastels vormen een goede combinatie met chocoladetinten.

Smaak van oorsprong

Geïnspireerd door ingrediënten uit de Colombiaanse en Mexicaanse keuken, verschijnt een familie van zachtgekleurde maar neutrale tinten. Denk aan gele, oranje en paarse tonen die doen denken aan gekleurde maïs en zoete aardappelen. Deze kleuren kunnen vrij worden gemengd en combineren harmonieus.

Donkere pastels zoals Oudroze en Smaak van Oorsprong in beeld: Antonio Marras SS26 Ready to Wear, Chanel SS26 Ready to Wear en Rowen Rose FW26 Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight (De zoeteaardappelfoto is van Pexels)

De sandwichsensatie

Edelkoort introduceerde ook een kleurconcept dat ze ‘de sandwichsensatie’ noemde. Dit werd gevisualiseerd door een torenhoge sandwich van meerdere lagen brood en beleg. Het concept is gebaseerd op het idee om ‘de rest van de rest (materialen, red.)’ te gebruiken. Het vertaalt zich in de mode door veelkleurige laagjes, haakwerk en textielconstructies. Ze illustreerde het concept met een archieflook van Viktor & Rolf, die ze “een volledig willekeurige vorm van étage” noemde.

Cavia SS25 - Ready to Wear & Daniela Gregis Fall Winter 2025, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Consumptie van grijs

Grijs breidt zich voor SS27 uit tot een breed spectrum. Dit varieert van bijna-zwarte tinten tot paarsachtige tonen, geïnspireerd door keramiek, metalen (‘het nieuwe metaal zou tin kunnen zijn’) en geverfd textiel. De kleur combineert van nature goed met beige. Een andere mooie combinatie is grijs met gedempt blauw en zacht bruin in één look.

Volgens Edelkoort hangt de hernieuwde relevantie van grijs nauw samen met de noodzaak om gelaagdheid terug te brengen in de mode. “Nu is alles in een winkel plat,” merkt ze op, verwijzend naar kledingstukken die op ooghoogte op één lijn hangen. “Er is niets saaier dan kleding van dezelfde lengte over elkaar heen, want dan kun je niet spelen.” De mode beweegt niet meer.

Voor SS27 – of eigenlijk nu al – spoort Edelkoort haar publiek aan om ‘het laagjesproces’ opnieuw te introduceren. “Lengteverschillen creëren ook een completere boodschap in hoe mensen zich kleden.”

Grijs / Laagjes bij Giuseppe Di Morabito Pre-Fall Women Off Season 2026, Domenico Orefice FW26 Menswear, Wasimi FW26 Menswear (2x). Grijs en beige gecombineerd bij Louis Vuitton FW26 Menswear & Christian Dior Ready to Wear SS2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Aanvullende trendkleuren voor SS27: Melk - meer panna cotta dan helderwit van koemelk - symboliseert zuiverheid, eenvoud en ingetogen schoonheid. Tegelijkertijd heeft de tint een nieuwe sensualiteit, beïnvloed door een scène uit de film Babygirl. Melk bij Jacquemus SS26 Ready to Wear, Kallmeyer Off Season 2026 & Rxquette SS26 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight Citrus verschijnt als statementkleur. Op een van de beelden die aan het publiek werden getoond, droeg een donker model met ontbloot bovenlijf een opvallende citroengele broek. De kleur breidt zich uit tot een breder palet, variërend van puur citroengeel tot geelgroen en oranjetinten. Citrus bij Balenciaga FW25 Haute Couture, Victoria Beckham Off Season 2026 Pre-Fall, MM6 Maison Margiela SS26, Prada FW26, Pronounce FW26 & Stella McCartney Pre-Fall Women Off Season 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight Paars varieert van aubergine en aardse violettinten tot inktachtige tonen en combineert bijzonder goed met groen. Eetbare indigo op een van Edelkoorts foto's introduceert een onverwachte blauwe noot. Groen is rechtstreeks afgeleid van de visuele rijkdom van groenten, met botersla en prei in de hoofdrol.

Volgende: Edelkoorts moderichtingen voor SS27 uit The Food of Fashion

Vezelachtige mode

In de trend ‘Fibrous Fashion’ is het gebruik van laagjes (daar is het weer, red.) de belangrijkste ontwerptaal. Textiel wordt behandeld als een ruimtelijk medium, opgebouwd door wikkelen, rimpelen, smocken, plooien en borduren. Een linnen Jacquemus-mouw met wikkeling om de pols en een paddenstoel-onderkant op het scherm illustreren onder andere deze tactiele benadering.

“Veel ruimte samengebracht,” zoals Edelkoort het omschrijft. Volume wordt niet toegevoegd, maar samengeperst tot kleinere, gecontroleerde proporties. Dit resulteert in wat zij “een vorm van semi-gecontroleerde weelde” noemt.

Fibres Fashion bij Bottega Veneta SS26, Chloe SS26, Louis Vuitton FW26 Menswear (2x), Jacquemus SS26 & Christian Dior Ready to Wear SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Sober mode

Deze beweging begon ongeveer anderhalf jaar geleden en markeert een duidelijke verschuiving weg van streetwear. In plaats daarvan komt culturele werkkleding op, en een meer functionele en vooral formelere manier van kleden. Edelkoort: “Nog steeds doordrenkt met fantasie, humor, heel cool, geweldige kleuren en laagjes.”

Foto's ter illustratie van nieuwe, coole, formele streetwear met humor: Amiri Spring Summer 2026, Menswear, Antonio Marras SS26 Ready to Wear & Drôle De Monsieur Fall Winter 2026, Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Voedselcontainers dienen als nieuw referentiepunt voor het ontwerp van bovenkleding. Lunchboxen – volgens Edelkoort ook een weerspiegeling van onze economische tijden, waarin men zijn eigen eten meeneemt – inspireren tot utilitaire vormen, materialen en details. Dit resulteert in silhouetten zoals gewaxte leren jassen met een ‘urban picknick’-gevoel. Geverfde stoffen en gedurfde afwerkingen voegen een grafisch tintje toe.

Frenetieke mode

Frenetic Fashion verkent grillige, rusteloze vormen geïnspireerd op pepers en paprika's. Dit resulteert in “kledingstukken die een eigen leven lijken te leiden”. Vormen bewegen weg van het lichaam, ondersteund door zwaardere materialen en sculpturale constructies. Transparantie speelt een belangrijke rol, gecombineerd met een hoge glans door lakleer en vergelijkbare gecoate oppervlakken. Gezien bij ontwerpers als Balenciaga en Jil Sander.

Frenetic Fashion bij Jil Sander SS26, Balenciaga FW26 Menswear (2x), Balenciaga FW25 Haute Couture (2x) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Aanvullende richtingen voor SS27: De Charme van de Boerenmarkt draait om emotionele opbeuring door saamhorigheid, uitwisseling en menselijke verbinding. Alledaagse schoonheid staat centraal. De mode omarmt eerlijkheid door zichtbare gebruikssporen, met functionele kledingstukken die ontworpen zijn om gedragen, in gewerkt en in geleefd te worden, afgewerkt met grafische eenvoud. Denk aan: vichy-ruiten, zakdoekpatronen, traditionele boerenkleding zoals schorten en illustraties. Frolic Fashion put uit de vrolijkheid van bessen, aardbeien en kersen, uitgedrukt in zachte bessentinten roze, wit en rood. Smock-effecten, opengewerkte stoffen en delicate transparanties bepalen de look. Edelkoort toont roze opengewerkte gebreide sokken in hakken – uitgesproken meisjesachtig, luchtig en schattig, wat de trend goed weergeeft. Edelkoort wijst op een hernieuwde interesse in de Indiase cultuur, uitgedrukt via de wereld van drankjes en mocktails. Hartige ingrediënten, granen, kruiden en bloemen vormen een verfijnd palet van groentinten, romige tonen en zachte, op melk gebaseerde tinten, en metallic accenten of afwerkingen. Zoals Edelkoort opmerkt, is het “zeer elegante mode, afgeleid van/geïnspireerd op Indiase sari's, maar het hoeven geen sari's te zijn”. Op het gebied van beauty wijst Edelkoort op een verschuiving naar wat zij omschrijft als een ‘zeer gezonde schoonheid’ – een duidelijk contrast met de kunstmatige schoonheid van vandaag. Het is onderdeel van de Flirting Fashion-trendrichting, beïnvloed door de Shaker-cultuur, die waarden als zuiverheid, terughoudendheid en natuurlijke balans versterkt. Voor de mode resulteert deze beweging in een nieuw palet en een nieuwe manier van kleden, vooral zichtbaar in herenoverhemden en maatwerk, evenals in damesrokken.

Vichy en roze/rood bij Ami Paris Fall Winter 2026, Menswear & Modieuze boerenmarktcharme bij Batsheva Pre-Fall Women Off Season 2026 & Dior MenFall Winter 2026, Menswear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Heropleving van India bij Kartik Research Menswear Fall Winter 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Tijdens de Q&A wordt Edelkoort gevraagd naar de stand van zaken rond duurzaamheid in de mode. “Het is nergens, om eerlijk te zijn.” Niet wereldwijd en niet binnen de mode-industrie. “Het is op een laag pitje komen te staan door wat er in de wereld gebeurt.”

“Van de mode-industrie verwacht ik heel weinig,” stelt de trendgoeroe. “Echte duurzaamheid zou betekenen dat we prachtige kledingstukken maken van hoogwaardige materialen die 30 tot 40 jaar meegaan, en daarna de materialen hergebruiken, zoals vroeger gebruikelijk was.”

Zij gelooft dat echte verandering van ons, de consumenten, moet komen: door kennis te delen, te publiceren en studenten op te leiden. Ze noemt Finland als voorbeeld, waar consumptie- en levensvaardigheden op scholen worden onderwezen.

Maar er is ook hoop. Ze vertelt het verhaal van een Italiaanse wolwever die met 99 procent gerecyclede wol werkt en zelfs busjes stuurt om restmaterialen bij klanten op te halen. Een familiebedrijf met een erfenis die teruggaat tot de oorlog. Edelkoort: “Dus het [duurzame mode] is mogelijk.”

Stockfoto's van eten en mocktails ter illustratie Credits: Pexels

p> Bronnen:

- Trendpresentatie door Lidewij Edelkoort op Modefabriek, maandag 19 januari 2026.

- AI-tools zijn gebruikt als schrijfhulp.