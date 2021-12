Lidewij Edelkoort over SS23: Pussy bows, satijn en bloemetjespatronen

Trendforecaster Lidewij Edelkoort was begin december alweer voor de vierde keer online te zien tijdens een trendseminar van Appletizer. Waar eerder nog de hoop bestond dat het coronavirus op termijn zou verdwijnen, begint ook Edelkoort te realiseren dat men moet gaan leven met het virus. Het is een realisatie die haar presentatie enigszins kleurt. Online of fysiek, de forecaster zette haar visie voor het SS23, en zelfs verder, naadloos uiteen. Voor haar presentatie dook ze in de wereld van genderidentiteiten en hoe dit zich uit in de mode. “Ik heb een enorme les geleerd, er ging een wereld voor mij open,” aldus Edelkoort.

Het woord ‘gendering’, de titel van Edelkoorts presentatie’, bestaat nog niet maar de forecaster vond het een geschikte beschrijving van wat er nu gebeurt. Ze gebruikt het woord om een ander tijdperk aan te kondigen, een tijd waarin er de behoefte is om flexibel en vloeiend te zijn. “Er is een hang naar een vorm van neutraliteit en de afschaffing van beperkingen.” Door deze behoefte zal mode dan ook erg veranderen. Niet alleen de kledingstukken zelf, maar ook de manier hoe deze items in de winkel worden getoond, aldus de trendforecaster. In een tijd van diverse genderidentiteiten zal kleding functioneren als een anker, aldus Edelkoort. “Het verklaart waarom de items hetzelfde blijven, maar de manier van layering en de gekozen kleuren het een andere uitstraling geeft.”

Waar de seminars van de trendforecaster normaal altijd draaien om een trendrapport, noemt Edelkoort het nu meer een studie of dissertatie. Vanwege de pandemie heeft ze extra tijd in het onderzoek kunnen steken, omdat ze niet zoveel hoefde te reizen, zo vertelt ze vanuit haar huis in Normandië. Edelkoort zegt ook dat de wereld van genderidentiteiten zo uitgebreid is, dat het serieus genomen moet worden. In haar presentatie haalt ze meer genderidentiteiten aan dan ondergetekende kende. Zo komen de bekendere vormen als cis-female en cis-male naar voren waarbij de sekse die een persoon is aangewezen bij geboorte overeenkomt met hoe een persoon zich voelt en zich wil uiten. Ook is er bijvoorbeeld genderneutraal, transgender en genderfluid. Onbekendere termen die Edelkoort aanhaalt zijn bijvoorbeeld grey gender, agender, pangender, third gender, gender blindness, intergender en neutrois. Éen ding mag duidelijk zijn: binnen de wereld van genderidentiteiten zijn er veel schakeringen en kleuren.

Roksanda FW21, via Catwalkpictures.com

Boss SS21, via Catwalkpictures.com

Alexander McQueen FW20, via Catwalkpictures.com

SS23 volgens Lidewij Edelkoort: Satijn, pussy bows en ‘crisp’

Gelukkig zijn er ook elementen die binnen de presentatie van Edelkoort vaker terugkomen en dus bijvoorbeeld goed zijn voor merken of retailers om te noteren voor de zomer van 2023. Zo komen bloezen met pussy bows meermaals terug gedurende de presentatie. Ook onderstreept Edelkoort satijn als een must. Op de tweede plek als voorkeursmateriaal staat de gouwe ouwe bloemetjesstof, dit keer met een meer country-uitstraling.

Adam Lippes FW21, via Catwalkpictures.com

Saint Laurent FW21, via Catwalkpictures.com

Echter is er ook een splitsing te zien in de voorspelling voor SS23. Aan de ene kant is er een grote nadruk op getailleerde en ‘crisp’ items. Denk bijvoorbeeld aan het klassieke witte overhemd met daarbij goed gesneden blazers in beige, grijstinten en afgezwakte kleuren. Edelkoort benadrukt dat bij deze ‘simpele’ items de afwerking bijzonder goed moet zijn. Ook de keuze van stoffen is hierbij belangrijker dan ooit. “Mode gaat meer naar geweven stoffen en juist weg van jersey,” aldus de forecaster. Om het geheel af te maken wordt er wel weer gekozen voor accessoires, zoals oorbellen, met een luxe uitstraling.

Aan de andere kant bevindt zich juist een hele expressieve en kleurrijke kant. Zo stipt Edelkoort de behoefte aan om met kleding een verhaal te vertellen. Meerdere stromingen in de presentatie noemt ze dan ook ‘bijzonder fantasievol’. “Alles mag, als het maar humor heeft.” Denk aan een overdaad van kleuren, patronen en versieringen. Kant mag rijkelijk gebruikt worden en ook de vleug romantiek is onmiskenbaar aanwezig.

Als er een ding duidelijk naar voren komt uit de seminar van Edelkoort is het dat er meer genderidentiteiten zijn dan men zou denken. Allen met hun eigen verhaal, waarden en kleedcodes. Het is een positief teken dat men de vrijheid omarmt te zijn wie men wil zijn. De mode zal hierdoor ongetwijfeld gaan veranderen, waardoor de wereld letterlijk en figuurlijk kleurrijker zal worden. Op naar betere tijden.