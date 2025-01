Lidewij Edelkoort over SS26: In een maatschappij op de rand van een eruptie, overheersen flora en vloeibaarheid

Het is de ochtend van de laatste dag van Modefabriek (27 januari), en bezoekers schuifelen langzaam een ​​zwak verlichte presentatiezaal binnen waar Lidewij Edelkoort haar altijd zeer geanticipeerde trendlezing zal geven. Voor dit seizoen, met name voorjaar/zomer 2026, richt de trendvoorspeller zich op de thema's 'Flowers, fluidity and fun', en hoewel dit de indruk wekt van een lezing vol positiviteit en lichtheid, spreekt Edelkoort, zodra ze begint, aanvankelijk over een donkerdere realiteit waarin we nu leven.

Bij het ontrafelen van de context van modetrends is het natuurlijk onvermijdelijk. Tegenwoordig wordt de wereld steeds complexer en Edelkoort erkent dat nieuwe leiders, waaronder terugkerend Amerikaans president Donald Trump, waarden introduceren die op het eerste gezicht die van het verleden lijken na te bootsen en die zich naar de bredere cultuur verplaatsen. Hiermee komt Edelkoorts presentatie met een gevoel van zachte en soepele verzet, dat doorklinkt tot in haar slotwoord, wanneer ze verklaart dat vrouwen, geconfronteerd met door mannen gedomineerde industrieën - inclusief de mode-industrie zelf, waar mannen met name aan het hoofd staan ​​van de meeste luxe modehuizen - opnieuw moeten vertrouwen op de waarden van het feminisme en meer representatie moeten eisen in plaats van te wachten tot het zich ontvouwt.

Deze boodschap contrasteerde met die welke werden gedeeld binnen de trends zelf, waarin Edelkoort een heropleving van het traditionalisme erkende in plaats van de eens zo populaire streetwear en een verschuiving van voorkeur terug naar "slanke" lichaamstypes, elk mogelijke weerspiegelingen van deze eerder genoemde heropleving van traditionele waarden. Dergelijk inzicht onderstreept slechts een intrinsieke verbreding van de kloof tussen enorm verschillende demografieën - of het nu gaat om verschillen tussen geslacht of rijkdom - waardoor een maatschappij ontstaat die volgens Edelkoort op de rand van een eruptie staat - hoewel de vorm die deze eruptie zal aannemen nog moet blijken.

Dit alles om te zeggen dat de trends die Edelkoort onderzoekt door de voorspeller worden beschouwd als bijna "copingmechanismen" voor deze periode, en daarom luchtiger zijn in hun uiterlijke verschijning. Voor de mode introduceert ze dus het begrip 'Anatomie van Vloeibaarheid', het overkoepelende thema voor haar SS26-trends, dat door alle trends loopt die ze presenteert op Modefabriek.

De vloeibaarheid van vloeibaarheid: Van vloeiende rigiditeit tot borderline lingerie

Dit concept van 'fluidity' is op zichzelf vloeibaar, merkt Edelkoort op, en kan worden gevormd en opgebroken in verschillende voorstellen, afhankelijk van de aanpak of boodschap die een ontwerper of merk hanteert. Aanvankelijk spreekt Edelkoort over een vloeibaarheid die reageert op een "verzadigde maatschappij", waarbij ze comfortkleding en zachte tailoring als uitlaatkleppen aanwijst, met silhouetten die doen denken aan schuimgebakjes en een kleurenpalet doordrenkt met neutrale en harmonieuze tinten. Vloeiende stoffen en tule maken vervolgens plaats voor een thema dat ze 'vormende materie' noemt, waarin deeg-achtige vormen de overhand krijgen en een warmer kleurenpalet wordt geïntroduceerd. "Scherp maar nonchalant" is hoe Edelkoort de mode in het eerste hoofdstuk van haar seminar samenvat.

Het is vergelijkbaar met andere thema's die Edelkoort verkent, waaronder de volgende beschreven als 'gemakkelijk kleden' of het latere idee van 'borderline lingerie', beide reactionaire onderwerpen die wijzen op een verlangen naar dagelijks comfort. Terwijl de eerste meer vasthoudt aan pyjama-achtige vormen, stelt Edelkoort dat de laatste meer weerbarstig is in zijn uiterlijk, omarmd door jongere generaties die oude principes binnen lingerie vermengen met opzichtige laagjes, waardoor een afwijkende betekenis voor de categorie ontstaat.

Texturen: Raffia en geweven ontwerpen benadrukken vakmanschap

Terwijl nieuwe principes bestaande kleding herdefiniëren, zal elders vakmanschap nog steeds een zekere mate van betekenis hebben, zoals blijkt uit Edelkoorts presentatie. Ambachtelijke kleding, geïnspireerd door raffia, schilderkunst, keramiek en geweven materialen, zouden een bepalend kenmerk worden van het SS26-seizoen. Hiermee is het mogelijk dat een toestroom van voorouderlijke technieken zijn weg vindt naar collecties, die niet alleen de textuur maar ook de kleur beïnvloeden, aangezien bruin, oranje en grijs basiskleuren in het palet worden. Bloemen zijn ondertussen een print die SS26 zal belichamen, suggereert Edelkoort, die zowel prints - mogelijk te zien in handgeschilderde of embleemstijlen - als kleuren beïnvloedt.

Zwart werd ook benadrukt door Edelkoort, een typisch ongebruikelijke keuze voor het voorjaar/zomerseizoen. De trendvoorspeller merkte echter op dat transparante of lichtgewicht materialen een nieuw gevoel geven aan deze gewoonlijk confronterende kleur. Het kan verschijnen in een volledige outfit, of gewoon worden gesuggereerd als een contrasterende tint. In Edelkoorts interpretatie valt de opkomst van zwart in de zomergarderobe echter ook samen met een gevoel van droefenis binnen de mode, waar topmodehuizen de creativiteit van mannen verkiezen boven die van vrouwen, wat duidt op een onderliggende vrouwenhaat, terwijl ze verschillende creatieve directeuren rouleren, wat resulteert in een reeks afscheidsmodeshows die gehuld zijn in zwart.

Een nieuwe herenkleding: Streetwear maakt plaats voor traditionalisme

Haar aandringen op deze verschuivingen in de industrie volgt door in andere observaties en voorspellingen die Edelkoort doet, namelijk de val van streetwear, die door mannen is ingeruild voor een meer traditionele kledingbeweging. Dus, in plaats van hoodies en sweatpants, beginnen mannen shirts, getailleerde broeken en oxfordschoenen te dragen. Toch, voor Edelkoort, tiert vloeibaarheid weer welig, wat bijdraagt ​​aan de opkomst van 'vloeibare tailoring', waarvan ze zegt dat het pakken mobieler zal maken, in materialen die scherp maar soepel zijn.

Sportkleding die aanwezig zal zijn, zal in meer verfijnde vormen zijn, met trekkoorden en zakken die bedoeld zijn om ontwerpen in deze categorie "poëtischer" en, opnieuw, vloeiender van uiterlijk te maken. Een dergelijk perspectief zal ook gelden voor vrouwen, die, in hun weg naar het "herbevestigen van het feminisme", het verleden zullen hervormen als de toekomst. Voor Edelkoort zal dit worden gebeeldhouwd in een "nieuw antiek" van ingewikkelde plooien en plissés, transparante materialen, gouden kleuren, toon-op-toon prints en ingewikkelde versieringen.

