Modefabriek: Positiviteit over nieuwe locatie overstemt bedenkingen over lay-out

Modeprofessionals dompelden zich de afgelopen twee dagen onder in nieuwe trends, kregen een sneak peak van de FW25-collecties en lieten zich inspireren door trendvoorspellers en mode-experts. Dit vond allemaal plaats bij Modefabriek in Expo Greater Amsterdam te Vijfhuizen. De damesmodebeurs verhuisde naar een nieuwe locatie en de opzet kreeg een vernieuwd uiterlijk. De open uitstraling van de beurs zorgde op de eerste dag voor nieuwsgierigheid en positiviteit. Hoe verloopt de tweede dag? FashionUnited doet verslag.

Wie op maandag vanaf de parkeerplaats het lange pad bewandelt, ziet in de verte een grote glazen kas staan. De symbolisch gekleurde Modefabriek-vlaggen vliegen heen en weer door de razende wind en maken de weg naar de ingang duidelijk. Bezoekers worden verwelkomd door een lila loper en trendpresentaties. Net na het middaguur stromen diverse groepjes goedgemutste dames binnen, maar op de beursvloer is het al aardig druk. Het publiek heeft zich verspreid over de hele ruimte. Zo draaft de een met een plattegrond in de hand voorbij en maakt de ander notities aan een goud gefolieerde tafel. Het mag duidelijk zijn dat Modefabriek in volle gang is.

De ruimte doet denken aan een kas; het gebouw heeft glazen muren en het dak is volledig voorzien van zonnepanelen. De zon zorgt er op maandagmiddag voor dat de ruimte goed wordt verlicht. Zoals FashionUnited eerder al illustreerde, kiest de organisatie van Modefabriek voor een vernieuwd vloerplan: er is gekozen voor een ‘department store’ lay-out. Geen kaarsrechte gangpaden meer, maar een kronkelende route die de bezoeker speels langs de stands leidt. Het is de bedoeling dat het publiek spontaner nieuwe merken ontdekt.

Op de eerste dag van Modefabriek was duidelijk dat stands op de randen van de beurs druk werden bezocht. Iedereen pakt de buitenste randen wel mee, zoals dat in de RAI ook altijd gebeurde, zo klonk het. Op de laatste dag van de beurs is dat niet anders. De stand van Josh V is gedurende de middag gevuld met bezoekers en de burgundy-gekleurde stand van Beaumont met iconische plateau’s trekt ook veel bekijks.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

De stand van Beaumont op Modefabriek in januari 2025. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

De stand van Beaumont op Modefabriek in januari 2025. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Modefabriek als warenhuis: Laagdrempelig en verdwalen in het aanbod

Midden in het ‘warenhuis’ heerst er verdeeldheid over de nieuwe opstelling. Zo wordt de speelse opzet geprezen door een vertegenwoordiger van The Shirt Project. “Je merkt dat bezoekers makkelijk binnenstappen. Hun nieuwsgierige houding, die mogelijk door deze nieuwe opzet wordt gestimuleerd, is voor ons heel fijn.” Voor de vertegenwoordiger voelt maandag als de drukste dag, waarop zij nieuwe klanten heeft genoteerd. The Shirt Project presenteert een collectie met lichtblauwe, beige en rood-oranje tinten. Op de stands van het Litouwse merk In Avati en het Franse label Auraeme is eenzelfde geluid te horen. Beide merken staan voor de eerste keer op Modefabriek.

Bij het merk Poools wordt de lichte, open ruimte geprezen. Het merk is druk bezig met uitbreidingen in Noord-Frankrijk en Duitsland en zoekt daarvoor agenten die Poools willen vertegenwoordigen. “Deze nieuwe Modefabriek zorgt voor optimisme. Bezoekers weten ons goed te vinden, we hebben nieuwe klanten geschreven. We zijn tevreden.” De vertegenwoordigers geven wel mee dat de nieuwe opzet ook voor wat verwarring zorgt. “Mensen raken makkelijker de weg kwijt. De beursvloer geeft een frisse indruk, maar geeft ook minder structuur.”

De ‘department store’ lay-out wordt onderbroken door een meerkleurige loper met zeven tussenstops. Zo verwelkomt de blauwe loper het publiek met een tafel vol vers fruit en kan de bezoeker een tussenstop maken bij de ‘beauty’-tafel of de ‘curated resellers’. In het gele gebied worden modeshow gegeven door bijvoorbeeld MSCH Copenhagen die de FW25-collectie presenteren in combinatie met een dobbelspel.

Het merk Yerse staat in de buurt van de tafel waar Olcay Gulsen Beauty en Maniac Nails bezoekers van een touch-up voorzien. Op de stand is te horen dat het merk bezoekers misloopt door de tweedeling in de gangpaden. “Bezoekers maken een keuze door links of rechts te gaan en verdwalen tussen de stand aan de andere kant van de tafel. We zien die bezoekers niet meer terug en dat voelt als een gemiste kans.” Yerse zoekt nieuwe winkeliers op de Nederlandse markt.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Presentatie op de paarse loper. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Bezoekers nemen pauze van hun beursbezoek. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Drukte op een stand. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Bezoekers prijzen nieuwe beurslocatie en opzet om toegankelijkheid

Wat winkeliers betreft, is de nieuwe locatie en de nieuwe opzet een succes. Alijd Wever, eigenaresse van Blanche Conceptstore uit Deventer vertelt veel nieuwe, kleinere merken te spotten. “We hebben bijvoorbeeld een nieuw sieradenmerk ontdekt en gelijk ingekocht.” Bij de inkopers van modezaak Bac uit Zevenhuizen valt vooral de locatie in de smaak. “We kunnen dichtbij parkeren en de beurs voelt toegankelijker en lichter.” Zij zijn op zoek naar nieuwe merken die als aanvulling dienen op de huidige collectie en een goed jeansmerk.

Verkoopmedewerkers van Bossenbroek Women bezoeken de beurs om inspiratie op te doen. Zij gaan aan het einde van de dag naar huis met ‘genoeg foto’s’ van collecties die zij doorspelen aan hun inkopers. De verkoopmedewerkers van de modezaak uit Voorthuizen omschrijven de beurs als open, toegankelijk en gezellig.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

De Spotlight-ruimte bij Modefabriek. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Alegra Collective op Spotlight bij Modefabriek. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

Nieuwe opzet met oude elementen

De nieuwe opzet bevat tevens enkele elementen uit eerdere edities. Zo heeft The Fashion Gallery een prominentere plek gekregen in het midden van de beursvloer, is het Trendforum verplaatst naar de ingang en bevindt Spotlight zich helemaal achterin de hal. Ook de Responsible Route kan weer worden bewandeld.

Spotlight heeft jonge merken een (eerste) podium op de beursvloer. Helmpie toont bijvoorbeeld een reeks scooterhelmen voorzien van een ruig panterprintje, presenteert Via di Gioia haar badmode en nam Saint Muze haar upcyclede vintage items mee.

Ook op dit gedeelte van de beurs klinkt er een verdeeldheid over de standplaats. Voor Izzie Label is het de eerste keer op de beursvloer. Eigenaresse van het upcycling merk, Inez Aline de Jong, maakt kledingstukken van deadstock waarbij de vormen van het item altijd hetzelfde blijven maar een ander uiterlijk krijgen door de invulling van de stoffen. Ze begon haar label in 2020 en staat op de beurs om merkbekendheid te genereren en haar eerste verkooppunt te vinden. De Jong is enthousiast met een plek op de beurs en noemt haar eerste editie ‘geslaagd’. Op de stand van Alegra Collective, een agentschap dat de drie slow fashion merken Balkanica, Cannella Brand Shoes en Unne vertegenwoordigt, wordt de maandag als een drukke dag geprezen.

Floria Collective, dat ondertussen al diverse edities bij Spotlight te vinden is, vindt de verhuizing naar de expo-locatie een goede beslissing. Mede-eigenaresse van het merk, Fleur Geerinck, wijst naar de zonnepanelen op het dak. “Dit is vanuit duurzaam oogpunt natuurlijk geweldig.” Over de indeling van de beursvloer deelt ze dat het Spotlight-gedeelte wat verstopt voelt. “We staan helemaal achterin waardoor we ons wat afgezonderd voelen van de rest." Een goed alternatief zou zijn om te wisselen met de Curated Vintage-ruimte. Bezoekers kunnen dan in rust kleding passen, terwijl wij zaken kunnen doen midden op de beursvloer.”

Het duurzame merk is ook onderdeel de Responsible Route, maar de mede-eigenaresse geeft aan hier weinig interactie over te hebben met het publiek. Dat is ook te horen op de stand van Sissel Edelbo, een merk dat unieke zijde kledingstukken heeft meegenomen, gemaakt van oude sari’s. De Responsible Route wordt bij de ingang kenbaar gemaakt middels een bord en op de plattegrond wordt aandacht door de duurzame route gevraagd via een QR-code. Deelnemende stands zijn voorzien van een groene sticker, zoals op eerdere edities.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Bezoekers in gesprek. Credits: FashionUnited / Alicia Reyes Sarmiento

De januari-editie van Modefabriek op de nieuwe expo-locatie kan gezien worden als een hoogtepunt in het Nederlandse beurslandschap. Het kasachtige gebouw geeft de beursvloer een lichte, open uitstraling. Dit geeft bezoekers het gevoel van toegankelijkheid. Onder exposanten heerst hier en daar verdeeldheid over de nieuwe opzet. Zo was het op beide dagen druk op de stands aan de rand van de hal, maar voelde de ‘department store’-indeling voor kleinere merken in het midden van de ruimte soms als onoverzichtelijk. De oudere elementen, zoals het Trendforum, Spotlight en The Fashion Gallery kregen een nieuwe plek op de beurs waarbij de een beter tot zijn recht kwam dan de ander. Aan het einde van de tweede dag gaat het publiek boordevol inspiratie naar huis met een voldaan gevoel.

Voor wie alvast vooruit wil plannen: De zomereditie van Modefabriek vindt plaats op 6 en 7 juli 2025.