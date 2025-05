Lidl: Herpositionering en internationale positionering van sportmerk Crivit

De Duitse discounter Lidl wil zijn sportmerk Crivit herpositioneren en met een campagne het ‘sterkste sportmerk van Europa’ worden.

“Find Your Move” is de eerste internationale omnichannel-campagne van het merk, zo deelt Lidl in een persbericht. De campagne zal in meer dan 30 landen te zien zijn op televisie, sociale media en in de fysieke winkels. Het doel is om mensen uit te nodigen ‘beweging opnieuw te ontdekken’.

Met de start van de campagne wordt ook de vernieuwde merkidentiteit van Crivit gelanceerd. Het merk is nu aanwezig met eigen profielen op social mediakanalen zoals Instagram, YouTube en Facebook.

De Crivit-producten zijn verkrijgbaar in Lidl-filialen in meer dan 30 landen. Passend bij de herpositionering heeft de webshop van Lidl een update gekregen, die nu live is in Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Slowakije, Polen, Nederland en België. Naast producten van Crivit en andere non-foodproducten van Lidl wordt er ook extra informatie over de merkwereld van de discounter gepresenteerd.

“Lidl in Duitsland is verheugd deel uit te maken van het succesverhaal van Crivit”, aldus Steffen Graf, hoofd non-food van Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. “Met Crivit zetten we ons in om sport en beweging voor iedereen gemakkelijk toegankelijk te maken. We geloven in de kracht van dit sterke merk en het potentieel om mensen te inspireren tot een actievere levensstijl – tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding.”

Crivit biedt sportkleding en -uitrusting voor verschillende sporten, evenals producten voor de outdoor- en campingsector.